Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35 LK6B, khu C17 Bộ Công An, Phường Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý bộ phận tài chính - kế toán của Công ty

- Xây dựng kế hoạch tài chính theo ngắn hạn và dài hạn

- Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty

- Lập và đánh giá báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty

- Chỉ đạo dông tác hoạch toán và lập báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất của Công ty và chi nhánh thành viên

- Đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho các hoạt động của Công ty

- Quan hệ với Nhân hàng và các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư ... nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính, phục vụ mục tiêu và chiến lược kinh doanh Công ty

- Quản lý và khai thác các nguồn vốn. Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản của Công ty được kiểm soát và sử dụng hợp lý

- Phân tích và thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Hiểu biết sâu rộng về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng tín dụng và các chính sách tài chính hiện hành.

- Có kiến thức vững về luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm và mối quan hệ với các Quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng, ngân hàng để huy động nguồn vốn theo nhu cầu của Công ty.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

- Kỹ năng lãnh đạo tốt.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc viết)

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Lương trách nhiệm = tổng thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.

- Thưởng cá nhân + thưởng doanh thu + Thưởng set up dự án,..

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và luật lao động

- Nghỉ mát, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin