Công việc Trưởng phòng tài chính

-

Có 348 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng tài chính Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Giovanni Vietnam Co.,ltd
Tuyển Trưởng phòng tài chính Giovanni Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Giovanni Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CT Group Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng tài chính CT Group Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 USD
CT Group Việt Nam
Hạn nộp: 11/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Salemall
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty Cổ Phần Salemall
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Trưởng phòng tài chính Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐÓNG GÓI MIKYO
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐÓNG GÓI MIKYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐÓNG GÓI MIKYO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Thami Shipping & Airfreight Corp.
Tuyển Trưởng phòng tài chính Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đồng Nai thu nhập 300 - 1 USD
Thami Shipping & Airfreight Corp.
Hạn nộp: 03/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 300 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel
Tuyển Trưởng phòng tài chính Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel
Hạn nộp: 28/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM HOÀNG GIA PHÁT
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM HOÀNG GIA PHÁT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM HOÀNG GIA PHÁT
Hạn nộp: 01/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Every Half Bean
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Every Half Bean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Every Half Bean
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tay Ninh Tapioca JSC
Tuyển Trưởng phòng tài chính Tay Ninh Tapioca JSC làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Tay Ninh Tapioca JSC
Hạn nộp: 24/08/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 12 USD
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC FAST500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC FAST500
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PI GAMING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần AR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nhất Tín Logistics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính HOANG KHOI GROUP làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận HOANG KHOI GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Y ĐẠO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV làm việc tại Nghệ An thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH BCA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BCA GROUP
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUANG MINH làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 50 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUANG MINH
Trên 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Du lịch văn hóa Suối Tiên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Nhơn Tân Holdings làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nhơn Tân Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu BM Trading Join Stock Company
30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SHB ĐÔ LƯƠNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN SHB ĐÔ LƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 17 - 23 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG
17 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Bệnh Viện Gia An 115 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bệnh Viện Gia An 115
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Tập Đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Anh Vinh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng tài chính đang tăng cao với mức lương hấp dẫn từ 18.000.000 - 90.000.000 VNĐ/ tháng do các doanh nghiệp hiện nay nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quản lý tài chính hiệu quả để tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo sự phát triển bền vững. Đây là cơ hội nghề nghiệp đầy hứa hẹn, mang lại tiềm năng thăng tiến cao và thu nhập đáng mơ ước.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm trưởng phòng tài chính

Trưởng phòng tài chính (Finance Manager) là người đứng đầu bộ phận tài chính, chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Tùy vào quy mô hoạt động và cơ cấu trong việc làm hành chính nhân sự, trưởng phòng tài chính có thể báo cáo trực tiếp cho Giám đốc tài chính (CFO) hoặc hoạt động độc lập.

Theo thống kê từ Job3s, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng tài chính dự kiến sẽ tăng 19% từ năm 2016 đến 2026, cho thấy tốc độ tăng trưởng này vượt xa so với nhiều ngành nghề khác.

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu, tuyển trưởng phòng tài chính ngày càng trở nên quan trọng. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Ngoài ra, các ứng viên có trình độ thạc sĩ và các chứng chỉ chuyên môn sẽ được ưu tiên hàng đầu. Điều này cho thấy xu hướng tuyển dụng đang nghiêng về những người có khả năng phân tích tài chính sâu sắc và khả năng ra quyết định chiến lược.

Mỗi năm có hàng trăm tin tuyển dụng vị trí trưởng phòng tài chính trên các trang tìm việc làm trực tuyến. Vị trí này không chỉ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn mà là một bước đệm để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người xuất sắc có thể tiến xa hơn và trở thành Giám đốc tài chính hoặc đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Ứng viên sẽ có cơ hội tham gia vào các quyết định quan trọng của doanh nghiệp, từ chiến lược đầu tư đến phát triển dài hạn.

Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng tài chính tăng nhanh trong những năm gần đây
Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng tài chính tăng nhanh trong những năm gần đây

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm trưởng phòng tài chính

Theo thống kê mới nhất, mức lương tuyển dụng trưởng phòng tài chính hiện đang dao động từ 18.000.000 - 90.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và quy mô công ty. Cụ thể, mức lương của từng nhóm vị trí và kinh nghiệm như sau:

  • Mức lương khởi điểm: Thường ở mức 18.000.000 VNĐ/tháng, nhưng rất ít ứng viên chấp nhận mức lương này. Đây được xem là mức thấp trong ngành tài chính.
  • Mức lương phổ biến: Với những trưởng phòng tài chính có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm, mức lương thường dao động từ 35.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Đây là mức lương được nhiều công ty áp dụng và thu hút ứng viên tiềm năng.
  • Mức lương cho các chuyên gia: Đối với những trưởng phòng tài chính có kinh nghiệm dày dặn và danh tiếng trong ngành, mức lương có thể lên tới 50.000.000 VNĐ/tháng. Những ứng viên này thường có khả năng lãnh đạo và đưa ra quyết định chiến lược quan trọng cho công ty.
  • Mức lương cao nhất: Trong một số trường hợp đặc biệt, trưởng phòng tài chính có thể nhận lương lên tới 90.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt là ở các tập đoàn lớn hoặc các công ty đa quốc gia.
Mức lương việc làm trưởng phòng tài chính cực kỳ hấp dẫn
Mức lương việc làm trưởng phòng tài chính cực kỳ hấp dẫn

3. Mô tả chi tiết của trưởng phòng tài chính

Trưởng phòng tài chính đóng vai trò then thiết trong việc đảm bảo sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Vị trí này đòi hỏi sự am hiểu sâu rộng về tài chính, khả năng lãnh đạo và kỹ năng phân tích sắc bén. Dưới đây là các nhiệm vụ chính:

  • Tham gia họp với giám đốc tài chính (nếu có) và giám đốc điều hành để nhận chỉ đạo, sau đó truyền đạt lại cho nhân viên cấp dưới.
  • Tổ chức và thực hiện các dự án tài chính nhằm phục vụ cho mục tiêu của doanh nghiệp.
  • Thiết lập dự toán cho các quỹ cần thiết phục vụ cho cả mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn.
  • Theo dõi thu chi để giảm thiểu chi phí, đảm bảo lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu tình hình tài chính để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của tổ chức.
  • Giám sát công việc và nhân sự trong phòng tài chính.
  • Đo lường lợi nhuận và hiệu quả tài chính của tổ chức.
  • Phân tích các rủi ro liên quan đến các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
  • Tạo ra các báo cáo tài chính, tổ chức tổng kết định kỳ và thực hiện dự báo tài chính để trình cấp trên.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm trưởng phòng tài chính

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng tài chính gia tăng mạnh mẽ. Tại các thành phố lớn, các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm những ứng viên xuất sắc để đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả. Đây là những khu vực tuyển dụng trưởng phòng tài chính phổ biến:

4.1. Tuyển dụng trưởng phòng tài chính tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước, đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng tài chính. Các doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, kinh doanh thương mại… đang tìm kiếm ứng viên có khả năng phân tích tài chính sắc bén và kinh nghiệm quản lý.

Mức lương cho vị trí này thường dao động từ 25.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động của công ty. Các quận như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Thanh Xuân là những nơi tập trung nhiều cơ hội tuyển dụng cho vị trí này.

4.2. Tuyển trưởng phòng tài chính TP.HCM

Tại TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng tài chính cũng đang gia tăng đáng kể. Với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp như thương mại điện tử, sản xuất và dịch vụ tài chính, vai trò của trưởng phòng tài chính trở nên cực kỳ quan trọng trong việc quản lý dòng tiền.

Mức lương cho vị trí này tại TP.HCM thường dao động từ 25.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Các khu vực như Quận 1, Quận 3 và Bình Thạnh là những nơi có nhiều cơ hội việc làm cho vị trí này.

4.3. Việc làm trưởng phòng tài chính tại Đà Nẵng

Đà Nẵng với vị trí địa lý thuận lợi đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng tài chính tại đây cũng không ngừng tăng lên, đặc biệt trong các lĩnh vực ngành du lịch, bất động sản và công nghệ thông tin.

Mức lương cho vị trí này ở Đà Nẵng thường dao động từ 18.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực của doanh nghiệp. Các quận như Hải Châu và Sơn Trà là những nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm cho vị trí trưởng phòng tài chính.

Các khu vực thường xuyên tuyển dụng việc làm trưởng phòng tài chính
Các khu vực thường xuyên tuyển dụng việc làm trưởng phòng tài chính

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm trưởng phòng tài chính

Trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, vai trò của trưởng phòng tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để đảm nhận vị trí này một cách hiệu quả, ứng viên cần có kỹ năng và am hiểu kiến thức chuyên môn. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản cần có khi tuyển dụng trưởng phòng tài chính:

  • Kiến thức chuyên môn về tài chính, kế toán và quản lý

Trưởng phòng tài chính cần có trình độ học vấn về tài chính, kế toán hoặc kinh tế. Đối với các công ty lớn, kiến thức về tài chính quốc tế, kinh tế toàn cầu và luật pháp quốc tế là điều kiện cần thiết. Hơn nữa, việc liên tục nâng cao kiến thức qua các khóa học chuyên sâu về xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin và luật pháp sẽ giúp trưởng phòng tài chính thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Trưởng phòng tài chính phải có khả năng phân tích dữ liệu tài chính, xác định các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất giải pháp hiệu quả. Điều này đòi hỏi tư duy phân tích sắc bén, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và số liệu. Khả năng sáng tạo trong việc tìm kiếm giải pháp tài chính tối ưu, giảm thiểu rủi ro cho công ty cũng là một yếu tố quan trọng.

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Trưởng phòng tài chính thường xuyên làm việc với các quản lý khác trong công ty, vì vậy khả năng diễn giải thông tin tài chính phức tạp thành ngôn ngữ dễ hiểu là rất quan trọng. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả văn bản và lời nói sẽ giúp thuyết phục và thúc đẩy nhân viên hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp.

  • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

Trưởng phòng tài chính giám sát hoạt động của bộ phận tài chính và kế toán, do đó, khả năng lãnh đạo là rất cần thiết. Một trưởng phòng xuất sắc không chỉ quản lý nhân viên hiệu quả mà còn biết phân chia công việc dựa trên năng lực và thế mạnh của từng cá nhân, tạo điều kiện cho sự phát triển của cả đội ngũ.

Những kỹ năng cần có của trưởng phòng tài chính
Những kỹ năng cần có của trưởng phòng tài chính

6. Những khó khăn trong ngành việc làm trưởng phòng tài chính

Trưởng phòng tài chính là vị trí nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Bên cạnh đó, các nhà quản lý tài chính cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Dưới đây là một số khó khăn mà ứng viên cần đặc biệt quan tâm:

  • Áp lực từ việc đảm bảo sự ổn định tài chính cho doanh nghiệp

Một trong những nhiệm vụ chính của trưởng phòng tài chính là đảm bảo tính ổn định và bền vững về tài chính cho doanh nghiệp. Vị trí này đòi hỏi phải có khả năng lập kế hoạch tài chính chính xác, quản lý nguồn lực tài chính hiệu quả và đưa ra các quyết định kịp thời để ứng phó với các biến động bất ngờ. Áp lực từ việc đảm bảo sự ổn định tài chính có thể dẫn đến căng thẳng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn hoặc khi doanh nghiệp phải đối mặt với các rủi ro tài chính.

  • Khó khăn trong việc dự đoán xu hướng tài chính và thị trường

Dự đoán xu hướng tài chính và thị trường là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt trong một môi trường kinh tế không ổn định. Tuyển dụng trưởng phòng tài chính cần phải phân tích dữ liệu, theo dõi các chỉ số kinh tế và dự đoán các biến động có thể xảy ra. Tuy nhiên, các yếu tố như chính trị, thiên tai hoặc các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng mạnh đến tình hình tài chính và làm cho các dự đoán trở nên sai lệch. Điều này yêu cầu các nhà quản lý phải có khả năng thích ứng nhanh chóng và điều chỉnh chiến lược tài chính theo tình hình thực tế.

  • Đối mặt với sự thay đổi trong quy định và luật pháp

Ngành tài chính - ngân hàng luôn phải tuân thủ nhiều quy định và luật pháp. Trưởng phòng tài chính cần cập nhật thường xuyên về các luật mới, quy định thuế và các tiêu chuẩn kế toán để đảm bảo rằng doanh nghiệp không vi phạm pháp luật. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cách thức báo cáo tài chính, quản lý tài sản và thậm chí cả các quyết định đầu tư. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các khoản phạt tài chính và tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp.

Những khó khăn mà trưởng phòng tài chính thường gặp phải
Những khó khăn mà trưởng phòng tài chính thường gặp phải

Thị trường tuyển dụng trưởng phòng tài chính luôn sôi động và cạnh tranh. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các ứng viên xuất sắc khẳng định năng lực và vươn lên vị trí dẫn đầu. Nếu bạn tự tin với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và khả năng thích ứng nhanh, hãy mạnh dạn ứng tuyển để chinh phục được những đỉnh cao mới.