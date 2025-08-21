Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
- Hồ Chí Minh: 22th Floor, Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu St, Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Working time: 8h-5h30 Monday to Friday
Working location: ORION Vietnam Headquarter, Pearl Plaza, Binh Thanh, HCM.
1. Supervising and checking vouchers of fixed assets
2. Tracking database of fixed asset software (increase / decrease/ ending original cost & depreciation)
3. Review & analysis depreciation statement
4. IFRS adjustment (depreciation gap/ change acc code)
5. Prepare CIP report in quaterly (Project / completion time / estimated budget for each project)
6. Arrange stocktaking periodically (Assets & CIP)
7. Maintains fixed assets procedures and year-end fixed assets documentation for external/internal audits
8. Quarterly update package_Fixed assets movement
