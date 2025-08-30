Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Cty TNHH TM XD Diệu Long

Cty TNHH TM XD Diệu Long

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Cty TNHH TM XD Diệu Long

Công ty TNHH TM XD Diệu Long được thành lập ngày 25 tháng 5 năm 2000, đã kinh doanh tại Việt Nam hơn 20 năm, Công ty luôn đặt chữ tín, chất lượng, bền vững lên hàng đầu, luôn phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, an toàn, ân cần. Cùng với sự uy tín về chất lượng cao cũng như hình ảnh, thương hiệu của Công ty Diệu Long, giao công trình cho Diệu Long, chính là sự bảo đảm hoàn công đúng tiến độ, đúng chất lượng. Cùng với đội ngũ thiết kế và xây dựng chuyên nghiệp , tự hào không chuyển nhượng thầu, sử dụng kinh nghiệm kỹ thuật xây dựng phong phú và giám sát công trình chính xác, yêu cầu chất lượng công trình và tiến độ nghiêm khắc, hai mươi năm qua đã nhanh chóng tích lũy được nhiều thành công, phân bố rộng rãi khắp miền Nam, Việt Nam. Nhiều lần hoàn thành công trình của các nhà đầu tư Việt Nam, Đài Loan chuyên nghiệp những công ty danh tiếng và đã lên sàn như: Công ty TNHH Ô tô San Yang Việt Nam, Harvest Industrial Co., Ltd, Công ty TNHH GCM Packing Việt Nam đã trở thành khuôn mẫu trong ngành xây dựng Việt Nam. Trải qua bao gian nan và thử thách, tận tâm làm việc, khai cương tích thổ, đến nay đã trở thành một trong những nhà xây dựng nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài ra công ty Diệu Long có kế hoạch đào tạo nhân tài lâu dài, đẩy mạnh văn hóa tốt đẹp tại Công ty, không sử dụng hình thức kinh doanh sai sự thật, chỉ có thái độ chuyên nghiệp làm tiên phong, trung thực, không dối trá. Tương lai cũng duy trì tinh thần uy tín Công ty lên hàng đầu, cung cấp tổng thể thiết kế quy hoạch chuyên nghiệp, phối hợp phương pháp xây dựng tiên tiến và vững chắc, hoàn thành mỗi nhiệm vụ mà khách hàng giao phó, cùng tạo dựng tương lai tươi đẹp.

Tin tuyển dụng Cty TNHH TM XD Diệu Long

Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD

Hạn nộp: 27/09/2025

Hồ Chí Minh 900 - 15 USD Kinh nghiệm: Không yêu cầu

