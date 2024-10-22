Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định - Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên bán hàng (NVBH) Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng NVBH Hỗ trợ NVBH đạt chỉ tiêu bán hàng Tuyển dụng, Huấn luyện & Đạo tạo cho NVBH Trưng Bày & Quản lý vật dụng Trưng Bày trong địa bàn được giao Hướng dẫn nhân viên Trưng Bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng Sắp xếp tuyến bán hàng cho NVBH Thu thập thông tin đối thủ Khảo sát và tư vấn cho GĐ chi nhánh chương trình bán hàng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong ngành thiết bị điện.... Có thể đi công tác Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: cơ bản + công tác phí + lương KPIs + phụ cấp ăn ca 30.000 đồng/ngày. Thu nhập từ 15 - 25 triệu đồng. Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định; lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết; quà Tết; chế độ nghỉ phép năm; nghỉ Lễ theo quy định; quà dịp SN; thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ;.. Khám sức khoẻ hàng năm. Được đào tạo nâng cao trình độ, có lộ trình thăng tiến nếu làm việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

