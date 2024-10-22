Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- Nam Định

- Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên bán hàng (NVBH) Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng NVBH Hỗ trợ NVBH đạt chỉ tiêu bán hàng Tuyển dụng, Huấn luyện & Đạo tạo cho NVBH Trưng Bày & Quản lý vật dụng Trưng Bày trong địa bàn được giao Hướng dẫn nhân viên Trưng Bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng Sắp xếp tuyến bán hàng cho NVBH Thu thập thông tin đối thủ Khảo sát và tư vấn cho GĐ chi nhánh chương trình bán hàng
Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách
Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên bán hàng (NVBH)
Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng NVBH
Hỗ trợ NVBH đạt chỉ tiêu bán hàng
Tuyển dụng, Huấn luyện & Đạo tạo cho NVBH
Trưng Bày & Quản lý vật dụng Trưng Bày trong địa bàn được giao
Hướng dẫn nhân viên Trưng Bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng
Sắp xếp tuyến bán hàng cho NVBH
Thu thập thông tin đối thủ
Khảo sát và tư vấn cho GĐ chi nhánh chương trình bán hàng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong ngành thiết bị điện.... Có thể đi công tác Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong ngành thiết bị điện....
Có thể đi công tác
Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: cơ bản + công tác phí + lương KPIs + phụ cấp ăn ca 30.000 đồng/ngày. Thu nhập từ 15 - 25 triệu đồng. Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định; lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết; quà Tết; chế độ nghỉ phép năm; nghỉ Lễ theo quy định; quà dịp SN; thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ;.. Khám sức khoẻ hàng năm. Được đào tạo nâng cao trình độ, có lộ trình thăng tiến nếu làm việc hiệu quả.
Lương: cơ bản + công tác phí + lương KPIs + phụ cấp ăn ca 30.000 đồng/ngày. Thu nhập từ 15 - 25 triệu đồng.
Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định; lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết; quà Tết; chế độ nghỉ phép năm; nghỉ Lễ theo quy định; quà dịp SN; thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ;..
Khám sức khoẻ hàng năm.
Được đào tạo nâng cao trình độ, có lộ trình thăng tiến nếu làm việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-ban-hang-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-nam-dinh-job217639
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Hạn nộp: 13/11/2024
Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đồng Hà Tĩnh Đà Nẵng Hồ Chí Minh Bình Định Bình Thuận Đồng Nai Tiền Giang An Giang Cần Thơ Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Hạn nộp: 26/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 23 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 14/11/2024
Nam Định Đã hết hạn 20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Datafa
Tuyển Giám Sát Bán Hàng Kênh GT thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Datafa
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 107 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINH ANH KH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINH ANH KH làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINH ANH KH
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Ninh Bình Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 107 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Hạn nộp: 13/11/2024
Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đồng Hà Tĩnh Đà Nẵng Hồ Chí Minh Bình Định Bình Thuận Đồng Nai Tiền Giang An Giang Cần Thơ Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Hạn nộp: 26/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 23 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 14/11/2024
Nam Định Đã hết hạn 20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Datafa
Tuyển Giám Sát Bán Hàng Kênh GT thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Datafa
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất