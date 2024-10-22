Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
- Nam Định:
- Nam Định
- Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách
Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên bán hàng (NVBH)
Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng NVBH
Hỗ trợ NVBH đạt chỉ tiêu bán hàng
Tuyển dụng, Huấn luyện & Đạo tạo cho NVBH
Trưng Bày & Quản lý vật dụng Trưng Bày trong địa bàn được giao
Hướng dẫn nhân viên Trưng Bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng
Sắp xếp tuyến bán hàng cho NVBH
Thu thập thông tin đối thủ
Khảo sát và tư vấn cho GĐ chi nhánh chương trình bán hàng
Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực phụ trách
Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên bán hàng (NVBH)
Giám sát/theo dõi/đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng NVBH
Hỗ trợ NVBH đạt chỉ tiêu bán hàng
Tuyển dụng, Huấn luyện & Đạo tạo cho NVBH
Trưng Bày & Quản lý vật dụng Trưng Bày trong địa bàn được giao
Hướng dẫn nhân viên Trưng Bày các sản phẩm/vật dụng tại cửa hàng, bắt mắt người tiêu dùng
Sắp xếp tuyến bán hàng cho NVBH
Thu thập thông tin đối thủ
Khảo sát và tư vấn cho GĐ chi nhánh chương trình bán hàng
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong ngành thiết bị điện....
Có thể đi công tác
Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: cơ bản + công tác phí + lương KPIs + phụ cấp ăn ca 30.000 đồng/ngày. Thu nhập từ 15 - 25 triệu đồng.
Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định; lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết; quà Tết; chế độ nghỉ phép năm; nghỉ Lễ theo quy định; quà dịp SN; thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ;..
Khám sức khoẻ hàng năm.
Được đào tạo nâng cao trình độ, có lộ trình thăng tiến nếu làm việc hiệu quả.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI