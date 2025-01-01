Giới thiệu Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký là đơn vị sản xuất MÁY BIẾN THẾ HÀN – MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TIG/MIG/INVERTER – MÁY CẮT PLASMA – ĐỘNG CƠ ĐIỆN (MOTOR) – MÁY KHOAN VÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối máy cho tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của Quý Khách, chúng tôi đã liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như không ngừng thiết kế chế tạo nhiều loại máy mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Chúng tôi đã đầu tư công nghệ mới hàng loạt các loại máy gia công cơ khí chính xác cao CNC (Computer Numerical Control) để thay thế công nghệ cũ, đã đạt được một bước cải tiến khác biệt về độ chính xác và rõ nét về chất lượng. Chúng tôi cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đã thiết kế và chế tạo thành công máy hàn điện tử (INVERTER – TIG – MIG – CẮT PLASMA)