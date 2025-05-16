Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 579 Kinh Dương Vương, P. Hòa Minh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Phụ trách bán hàng tại đại lý Motor

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới

- Triển khai các chương trình Marketing tại các doanh nghiệp để phát triển thương hiệu sản phẩm.

- Truyền thông chính sách kinh doanh đến khách hàng.

- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt

- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 9 triệu – 15 triệu

- Lương Tháng lương 13, thưởng KPI, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm, hàng tháng đánh giá KPI lương tăng.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Một năm có 12 ngày phép, nếu nghỉ không hết sẽ được công ty chi trả vào đầu năm sau.

- Quà 8/3, 20/10.

- Quà cuối năm, quà 1/6 cho con CBNV.

- Khám sức khỏe đình kỳ hàng năm.

- Chính sách hỗ trợ tài chính (vay không lãi suất) cho CBNV khó khăn.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo bởi các chuyên gia Nhật Bản và Châu Âu. Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Được tham gia du lịch hàng năm theo kế hoạch của công ty.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 (8h00-17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

