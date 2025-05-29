Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Dược Khoa Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT06 - 52 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch Marketing chi tiết theo tháng/quý/năm

Đề xuất ngân sách, nhân sự, và quản lý ngân sách marketing hiệu quả.

2. Triển khai hoạt động Marketing

Quản lý và triển khai cùng các đối tác thuê ngoài để thực hiện các chiến dịch Digital Marketing: Facebook, Google Ads, Zalo, SEO, TikTok...

Phối hợp với đội ngũ bán hàng để triển khai các chương trình hỗ trợ Media kênh đại lý, NPP, CTV.

Hợp tác với các đối tác thuê ngoài và ứng dụng AI trong việc phát triển các tài liệu marketing: tờ rơi, brochure, hồ sơ sản phẩm, bài viết, video…

3. Quản lý thương hiệu & phát triển sản phẩm

Quản lý hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông.

Theo dõi phản hồi thị trường và đề xuất cải tiến sản phẩm, bao bì, thông điệp truyền thông.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, hành vi khách hàng để định vị sản phẩm hiệu quả

4. Quản lý & đào tạo nhân sự

Quản lý đội nhóm marketing, phân công công việc và giám sát tiến độ.

Đào tạo và phát triển năng lực nhân viên dưới quyền.

Làm việc với AI, Agency, Freelancer, KOL/Influencer nếu cần.

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

6. Lập báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý marketing, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/chăm sóc sức khỏe & làm đẹp.

Có kinh nghiệm thực chiến trong triển khai chiến dịch marketing bao gồm online, offline, hội thảo, event.

Đã từng lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu, tổ chức sự kiện, hội nghị khách hàng

Thành thạo sử dụng các công cụ AI phục vụ công việc, bao gồm: AI tạo content, thiết kế ảnh, video, lập kế hoạch và quản lý dự án,….

Thành thạo sử dụng các công cụ AI phục vụ công việc,

Tại Công ty TNHH Dược Khoa Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Khoa Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin