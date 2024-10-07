Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 16 - 26 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Mức lương 16 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 26 Triệu

Thực hiện khai thác thị trường, doanh số bán hàng theo kế hoạch được phân bổ.

Giám sát, theo dõi, đôn đốc việc hoạt động, thị phần và doanh số của nhà phân phối.

Giám sát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hoạt động, doanh số bán hàng và thực hiện các kế hoạch do công ty phân của NVBH trong vùng được phân.

Xây dựng tuyến bán hàng cho nhân viên bán hàng, quản lý danh sách khách hàng.

Trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh tại khu vực được giao.

Thực hiện báo cáo theo định kỳ về: kết quả kinh doanh , thị trường, đối thủ, nhà phân phối , quản lý nhân viên bán hàng.

Thực hiện việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh và hành động thúc đẩy và chịu trách nhiệm đảm bảo về doanh số.

Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn hàng tồn kho và trưng bày sản phẩm

Theo dõi việc giao và phân phối hàng đến điểm bán của nhà phân phối.

Trực tiếp xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng

Thường xuyên thăm hỏi, quan tâm, và truyền đạt các chính sách của công ty đến nhà phân phối.

Tuyển dụng, xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân viên.

Huấn luyện kĩ năng bán hàng cho nhân viên, lên lịch làm việc cùng nhân viên ngoài thị trường.

Đề ra mục tiêu, đánh giá tiến trình thực hiện của từng nhân viênvà có hướng khắc phục kịp thời.

Truyền đạt đến nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng những chủ trương chính sách , quyết định của công ty.

Huấn luyện cho nhân viên bán hàng về tiêu chuẩn bày biện của công ty và quy trình bày biện chuẩn.

Theo dõi và hỗ trợ cho nhân viên trong việc bày biện thông qua các dụng cụ bày biện.

Với Mức Lương 16 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing...

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG, ưu tiên ngành Bia & NGK

Tối thiểu 01 năm tại vị trí Giám sát bán hàng

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình

Kỹ năng giao tiếp tốt, định hướng khách hàng, giải quyết vấn đề

Có năng lực quản lý, huấn luyện và phát triển nhân viên, thúc đẩy làm việc nhóm, tạo sự ảnh hưởng

Tại CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Nam Định

Thu nhập: 16 - 26 triệu/tháng

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ

Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding... định kỳ hàng năm

Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH, ...theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty.

