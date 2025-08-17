Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 18, đường Đặng Thai Mai, TP Nam Định, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Kiểm tra dự toán và biện pháp thi công của nhà thầu:

- Kiểm tra dự toán chi phí xây dựng cho các hạng mục công trình do nhà thầu đệ trình và

Bản vẽ Shop Drawing.

- Đề xuất các biện pháp thi công tối ưu, an toàn, hiệu quả.

• Giám sát thi công:

- Trực tiếp giám sát quá trình thi công tại công trường, đảm bảo tuân thủ bản vẽ thiết kế,

tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật.

- Kiểm tra chất lượng vật liệu, quá trình trộn bê tông, lắp dựng cốt thép, thi công móng,

cột, dầm, sàn, tường, mái.

- Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại hiện trường.

• Nghiệm thu và hoàn công:

- Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công trình sau khi hoàn thành.

- Lập hồ sơ hoàn công chi tiết, chính xác.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000 – 25.000.000. Thu nhập= Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng.

Thời gian làm việc: Làm việc từ 8h đến 17h18 (nghỉ trưa 1 tiếng) từ thứ 2 đến thứ 6

Ăn trưa tại Công ty (công ty thuê người nấu ăn, thực phẩm sạch. Nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, vệ sinh)

Phụ cấp xăng xe đi lại giữa nhà và công ty, phụ cấp điện thoại, phụ cấp nhà ở, phụ cấp công tác.

Thưởng các dịp lễ, thưởng tết: 30/4 – 1/5, sinh nhật Công ty, 2/9... Mỗi dịp 1 triệu/CBNV

Thưởng cuối năm: Tháng lương 13 + Thưởng theo hiệu quả kinh doanh. Trung bình 2-6 tháng lương.

Tham quan, nghỉ mát: 2 – 3 lần/năm

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện dùng cho việc khám và điều trị bệnh tại các bệnh viên tư, bệnh viện quốc tế.

Chế độ nghỉ phép hưởng nguyên lương: 12 phép/ năm và chế độ làm online hưởng nguyên lương.

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Ngày hội gia đình, Year end party, Du xuân, Du lịch, Trung thu, Tiệc các ngày lễ 20/10, 08/03, và hàng loạt các sự kiện diễn ra đều đặn hàng tháng, hàng năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân: đào tạo nội bộ hàng tuần và các khóa học bên ngoài.

Đồng nghiệp, cấp trên thân thiện, hòa đồng, đoàn kết.

Đánh giá xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin