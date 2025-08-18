Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 10, LK3, Vinaconex 21, 804 Quang Trung, Hà Đông

- Thanh Hoá

- Nghệ An ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn, thiết kế Hệ thống điện Đường dây và Trạm biến áp: 22kV-35kV-110kV-220kV
- Làm dự toán Hệ thống điện Đường dây và Trạm biến áp: 22kV-35kV-110kV-220kV
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành Hệ thống điện, chuyên ngành Điện;
- Thành thạo vi tinh văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như: AutoCAD, Microsoft Project, các phần mềm tính toán chuyên ngành điện, …
- Chịu khó, năng động, linh hoạt, xử lí tình huống phát sinh tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu được áp lực công việc;
- Tư duy tốt, khả năng làm việc độc lập và teamwork. Yêu nghề, có nguyện vọng làm việc lâu dài trong Công ty;

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo Luật Lao động hiện hành.
- Thưởng lễ, tết, tháng lương 13, năng suất và thưởng khác theo quy định của Công ty.
- Du lịch và tham gia các hoạt động của Công ty hằng năm
- Được đào tạo các kỹ năng, công nghệ mới theo yêu cầu công việc
- Hỗ trợ tiền ăn trưa + xăng xe (nếu tự túc khi đi công tác ngoại thành Hà Nội), … các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 183, Tập thể Viện Kiểm Sát, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

