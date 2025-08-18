Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 10, LK3, Vinaconex 21, 804 Quang Trung, Hà Đông
- Thanh Hoá
- Nghệ An ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tư vấn, thiết kế Hệ thống điện Đường dây và Trạm biến áp: 22kV-35kV-110kV-220kV
- Làm dự toán Hệ thống điện Đường dây và Trạm biến áp: 22kV-35kV-110kV-220kV
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành Hệ thống điện, chuyên ngành Điện;
- Thành thạo vi tinh văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như: AutoCAD, Microsoft Project, các phần mềm tính toán chuyên ngành điện, …
- Chịu khó, năng động, linh hoạt, xử lí tình huống phát sinh tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu được áp lực công việc;
- Tư duy tốt, khả năng làm việc độc lập và teamwork. Yêu nghề, có nguyện vọng làm việc lâu dài trong Công ty;
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo Luật Lao động hiện hành.
- Thưởng lễ, tết, tháng lương 13, năng suất và thưởng khác theo quy định của Công ty.
- Du lịch và tham gia các hoạt động của Công ty hằng năm
- Được đào tạo các kỹ năng, công nghệ mới theo yêu cầu công việc
- Hỗ trợ tiền ăn trưa + xăng xe (nếu tự túc khi đi công tác ngoại thành Hà Nội), … các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
