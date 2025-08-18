Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 10, LK3, Vinaconex 21, 804 Quang Trung, Hà Đông - Thanh Hoá - Nghệ An ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

- Tư vấn, thiết kế Hệ thống điện Đường dây và Trạm biến áp: 22kV-35kV-110kV-220kV

- Làm dự toán Hệ thống điện Đường dây và Trạm biến áp: 22kV-35kV-110kV-220kV

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty

- Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành Hệ thống điện, chuyên ngành Điện;

- Thành thạo vi tinh văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như: AutoCAD, Microsoft Project, các phần mềm tính toán chuyên ngành điện, …

- Chịu khó, năng động, linh hoạt, xử lí tình huống phát sinh tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu được áp lực công việc;

- Tư duy tốt, khả năng làm việc độc lập và teamwork. Yêu nghề, có nguyện vọng làm việc lâu dài trong Công ty;

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo Luật Lao động hiện hành.

- Thưởng lễ, tết, tháng lương 13, năng suất và thưởng khác theo quy định của Công ty.

- Du lịch và tham gia các hoạt động của Công ty hằng năm

- Được đào tạo các kỹ năng, công nghệ mới theo yêu cầu công việc

- Hỗ trợ tiền ăn trưa + xăng xe (nếu tự túc khi đi công tác ngoại thành Hà Nội), … các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech

