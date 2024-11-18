Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Quản lý chất lượng giáo dục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng giáo dục Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 435 Bạch Mai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Giám Sát Chất Lượng Học Thuật (AQS) duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy tại trung tâm qua việc thực hiện các nhiệm vụ đánh giá, giám sát, thu thập và phân tích dữ liệu, đề xuất cải tiến nhằm đảm bảo các lớp học tại Jaxtina luôn đáp ứng và vượt qua tiêu chuẩn đầu ra.
1. Đánh giá chất lượng giảng dạy:
- Thực hiện các đánh giá định kỳ/ đột xuất về chất lượng giảng dạy của giáo viên.
- Sử dụng các công cụ và phương pháp đánh giá hiện đại để đảm bảo độ chính xác và công bằng trong đánh giá.
2. Quan sát và phản hồi:
- Quan sát các lớp học và cung cấp phản hồi chi tiết, mang tính xây dựng cho giáo viên.
- Tạo ra các báo cáo quan sát lớp học, bao gồm các hành động hiệu quả, hành động chưa hiệu quả, những hành động còn thiếu và đề xuất các hành động tiếp theo.
3. Thu thập và phân tích phản hồi học viên:
- Thu thập phản hồi từ học viên thông qua khảo sát, phỏng vấn và các kênh phản hồi khác.
- Phân tích dữ liệu điểm, dữ liệu phản hồi để xác định các xu hướng và sự cố cần giải quyết.
4. Báo cáo và đề xuất cải tiến:
- Báo cáo kết quả đánh giá và các đề xuất cải tiến về cho Trưởng Phòng Học Thuật.
- Đề xuất các biện pháp cải thiện chất lượng giảng dạy dựa trên kết quả phân tích và phản hồi.
5. Phát triển chuyên môn giáo viên:
- Đề xuất và tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo nâng cao năng lực giáo viên.
- Hỗ trợ, đào tạo và giám sát giáo viên trong việc áp dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả.
6. Ứng dụng công nghệ và hệ thống quản lý:
- Sử dụng các công nghệ và hệ thống quản lý học tập CRM để theo dõi và đánh giá hiệu quả giảng dạy.
- Quản lý và phân tích dữ liệu học viên và giảng viên bằng các công cụ quản lý dữ liệu hiện đại.
7. Hợp tác và liên kết:
- Hợp tác với các bộ phận khác như bộ phận tư vấn, Admin, Marketing, ... để đảm bảo chất lượng toàn diện.
- Liên kết/ Đề xuất liên kết với các tổ chức bên ngoài, chuyên gia và các cơ quan kiểm định để nâng cao tiêu chuẩn giảng dạy.
8. Phát triển chính sách và quy trình:
- Đề xuất và phát triển các chính sách và quy trình giảng dạy để duy trì và nâng cao chất lượng.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của trung tâm và các cơ sở được giao quản lý.
9. Đo lường và đánh giá hiệu quả:
- Thiết lập các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) để đo lường và đánh giá hiệu quả giảng dạy.
- Thực hiện các đánh giá liên tục và định kỳ để theo dõi tiến bộ và điều chỉnh kế hoạch cải tiến.
10. Các công việc khác khi được Trưởng phòng Học thuật yêu cầu.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh, Quản Lý Giáo dục, hoặc các ngành liên quan đến quản lý nhưng học bằng tiếng Anh.
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, hoặc các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế (TESOL, CELTA, TEFL).
- Ưu tiên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, Sư Phạm Giảng Dạy Tiếng Anh, Quản Lý Giáo Dục,
- Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 8.0 hoặc TOEIC 950 điểm trở lên
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh hoặc vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm trong việc đánh giá và quản lý chất lượng giảng dạy là một lợi thế.
3. Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý dữ liệu.
- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm quản lý học tập.
4. Phẩm chất cá nhân:
- Tận tâm, trách nhiệm và chủ động trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Chịu được áp lực công việc và có tinh thần cải tiến liên tục.
Yêu cầu khác:
- Sẵn sàng học hỏi và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới.
- Có khả năng thích ứng linh hoạt.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương Hấp Dẫn: Với mức lương từ 18.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng, chúng tôi không chỉ đề xuất một công việc, mà còn một cơ hội để bạn thực hiện ước mơ và phát triển sự nghiệp của mình.
Môi Trường Làm Việc Văn Hóa Chuyên Nghiệp: Tại Jaxtina, chúng tôi không chỉ xây dựng một môi trường làm việc, mà còn là một gia đình. Chúng tôi tin rằng sự tử tế, niềm vui và sự sung túc là điều cơ bản mà mọi nhân viên của chúng tôi đều đáng được trải nghiệm.
Phát Triển Năng Lực và Khả Năng Lãnh Đạo: Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm những khóa đào tạo và phát triển kỹ năng để bạn có thể tỏa sáng trong vai trò của mình. CEO và Giám đốc Học thuật luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trong việc thực hiện mục tiêu và chia sẻ thành quả.
Cơ Hội Thăng Tiến và Phát Triển: Chúng tôi cam kết tạo ra một lộ trình thăng tiến rõ ràng, với nhiều cơ hội để bạn thách thức bản thân và leo lên các vị trí cao hơn như Trưởng/Phó Phòng.
Tham Gia Các Hoạt Động Gắn Kết: Hãy tham gia vào những buổi teambuilding, du lịch và hoạt động gắn kết hàng tháng, để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ cùng đồng nghiệp.
Chế Độ Thưởng Hấp Dẫn: Chúng tôi không chỉ trao cho bạn một công việc, mà còn những phúc lợi và chế độ thưởng đầy hấp dẫn như thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất và nhiều hơn nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính - Head Office tại toà Westa, ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

