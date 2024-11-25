Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Thị xã Bến Cát

- Phối hợp cùng Quản lý Trường, Giám đốc học vụ quản lý chất lượng chương trình Tiếng Anh tại trường.

- Báo cáo định kì về tình hình tổ chức lớp học, chất lượng giảng dạy, đánh giá hiệu quả chương trình học.

- Quản lý nguồn nhân lực bộ phận Tiếng Anh và nhu cầu tuyển dụng.

- Phối hợp cùng phòng Marketing triển khai và tổ chức các cuộc thi, hoạt động về tiếng Anh cho trẻ.

- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm/Ngoại ngữ/có chứng chỉ Sư phạm/giảng dạy/Toeic/IELTS/TOEFL/...

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và phát triển đội ngũ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

