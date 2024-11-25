Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Quản lý chất lượng giáo dục

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng giáo dục Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Phối hợp cùng Quản lý Trường, Giám đốc học vụ quản lý chất lượng chương trình Tiếng Anh tại trường.
- Báo cáo định kì về tình hình tổ chức lớp học, chất lượng giảng dạy, đánh giá hiệu quả chương trình học.
- Quản lý nguồn nhân lực bộ phận Tiếng Anh và nhu cầu tuyển dụng.
- Phối hợp cùng phòng Marketing triển khai và tổ chức các cuộc thi, hoạt động về tiếng Anh cho trẻ.
- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm/Ngoại ngữ/có chứng chỉ Sư phạm/giảng dạy/Toeic/IELTS/TOEFL/...
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và phát triển đội ngũ.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-29-31, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-anh-thu-nhap-14-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job256249
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ntd 3
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục ntd 3 làm việc tại Quốc tế thu nhập 15 - 20 Triệu
ntd 3
Hạn nộp: 21/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 25 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đắk Lắk Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Hạn nộp: 21/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Butraco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Video Editor Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ntd 3
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục ntd 3 làm việc tại Quốc tế thu nhập 15 - 20 Triệu
ntd 3
Hạn nộp: 21/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 25 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đắk Lắk Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Hạn nộp: 21/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất