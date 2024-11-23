Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Quản lý chất lượng giáo dục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng giáo dục Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 31 Cách Mạng Tháng Tám, Xuân An, Long Khánh, Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Phối hợp cùng Quản lý Trường, Giám đốc học vụ quản lý chất lượng chương trình Tiếng Anh mầm non.
- Báo cáo định kì về tình hình tổ chức lớp học, chất lượng giảng dạy, đánh giá hiệu quả chương trình học.
- Quản lý nguồn nhân lực bộ phận Tiếng Anh và nhu cầu tuyển dụng.
- Phối hợp cùng phòng Marketing triển khai và tổ chức các cuộc thi, hoạt động về tiếng Anh cho trẻ.
- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm/Ngoại ngữ/có chứng chỉ Sư phạm/giảng dạy/Toeic/IELTS/TOEFL/...
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và phát triển đội ngũ.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, khu phố 2 - Phường Xuân An - Thành phố Long Khánh - Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

