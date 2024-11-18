Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

Quản lý chất lượng giáo dục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng giáo dục Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 521 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách lên ý tưởng, lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động lễ hội trong năm học tại trường liên kết.
- Hướng dẫn và bồi dưỡng nhóm cộng tác viên phụ trách hoạt động lễ hội.
- Nghiên cứu và thiết kế đồ dùng học cụ phục vụ công tác lễ hội.
- Phân công và chấm công nhóm cộng tác viên phụ trách lễ hội hoặc cán bộ đào tạo và giáo viên hỗ trợ công tác lễ hội.
- Nghiên cứu các hoạt động kết hợp liên môn vào công tác tổ chức lễ hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Tiếng Anh, chuyên ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, chuyên ngành marketing hoặc chuyên ngành du lịch.
- Tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEIC 600 trở lên
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng tổ chức sự kiện hoặc du lịch là một lợi thế.
- Có hiểu biết về tâm lý trẻ mầm non là một lợi thế.
- Có tư duy logic, hệ thống, sắp xếp tốt.

Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6 - 8 triệu/ tháng
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe, sinh nhật, tham quan, nghỉ mát hàng năm
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 521 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

