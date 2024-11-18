Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Quản lý chất lượng giáo dục

Công tác tuyển dụng/đào tạo nhân sự:

Tuyển dụng và quản lý chất lượng giáo viên, trợ giảng, tester.

Lên kế hoạch, xây dựng và và trực tiếp đào tạo nhân sự mới.

Triển khai công tác đào tạo định kỳ nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự đang hoạt động.

Công tác quản trị chất lượng:

Xây dựng KPI đánh giá hiệu quả công việc nhân sự.

Thanh tra lớp học, giám sát các hoạt động giảng dạy.

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, tiếp nhận phản hồi từ team Vận hành để xây dựng quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Xử lý phản hồi về chất lượng giảng dạy.

Tham gia điều phối sắp xếp nhân sự vào các lớp học phù hợp.

Theo dõi kết quả học tập của học sinh và định hướng cho GV, TG, QLHT phương án giúp đỡ học sinh yếu kém đạt mục tiêu học tập.

Công tác kết nối:

Tổ chức họp đội định kỳ.

Tổ chức các chương trình offline chăm sóc đời sống tinh thần cho đội nhóm.

Các công việc khác:

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Tham gia các buổi họp đội và tổng kết công việc định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Chứng chỉ:

TOEIC ≥ 900/IELTS ≥ 7.5.

Bằng đại học/cao học

Các chứng chỉ về giảng dạy Tiếng Anh (nếu có). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TESOL/CELTA.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 2 năm giảng dạy tiếng Anh trẻ em.

Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm/trưởng ban mảng NC&PT SP hoặc quản lý giáo viên.

Kỹ năng:

Phát âm chuẩn.

Khả năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt tốt.

Thái độ, tố chất:

Kiên nhẫn, yêu thích công việc liên quan đến trẻ em.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Nhanh nhẹn, chủ động.

Yêu cầu khác:

Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong.

Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.

Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc ca chiều/tối khi có sự kiện tại trung tâm.

Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày (ăn trưa + gửi xe)

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty

Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế của công ty

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh Nhân HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

