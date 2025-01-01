Tất cả địa điểm
Công việc Quản lý chất lượng giáo dục

-

Có 18 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ntd 3
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục ntd 3 làm việc tại Quốc tế thu nhập 15 - 20 Triệu
ntd 3
Hạn nộp: 21/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 25 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đắk Lắk Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Hạn nộp: 21/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Hạn nộp: 18/12/2024
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink
Hạn nộp: 29/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUQ VIỆT MỸ
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUQ VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUQ VIỆT MỸ
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Hạn nộp: 21/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm hocmai.vn
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục hocmai.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
hocmai.vn
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu
Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng giáo dục tăng cao trong bối cảnh cơ sở giáo dục ngày chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo và cải thiện trải nghiệm học tập. Với mức lương từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn trong ngành giáo dục, đặc biệt tại các tổ chức lớn và uy tín.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng giáo dục

Theo thông tin từ Tạp chí Giáo dục Thời đại, nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia về lĩnh vực đảm bảo, kiểm định hay đo lường chất lượng giáo dục tại Việt Nam cũng như trong khu vực đang gia tăng.

Việc đảm bảo chất lượng giáo dục đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về chất lượng nguồn nhân lực. Các chuyên gia quản lý chất lượng giáo dục có nhiệm vụ xây dựng và triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng, thực hiện kiểm định và đánh giá chất lượng trong ngành giáo dục và đào tạo, từ đó đề xuất biện pháp cải tiến phù hợp.

Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này rất phong phú, với nhu cầu tuyển dụng cao từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tổ chức giáo dục khác. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trong lĩnh vực này còn hạn chế, tạo cơ hội cho những ứng viên có chuyên môn và đam mê trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng giáo dục tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ khi các cơ sở giáo dục chú trọng đến chất lượng và trải nghiệm học tập
Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng giáo dục tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ khi các cơ sở giáo dục chú trọng đến chất lượng và trải nghiệm học tập

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý chất lượng giáo dục

Mức lương cho vị trí quản lý chất lượng giáo dục tại Việt Nam dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào cấp bậc và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây, Job3s cung cấp mức lương chi tiết của việc làm quản lý chất lượng giáo dục dựa vào kinh nghiệm làm việc:

Việc làm

quản lý chất lượng giáo dục

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Quản lý chất lượng giáo dục

(1-3 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 15.000.000

Quản lý chất lượng giáo dục

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 25.000.000

Quản lý chất lượng giáo dục

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý chất lượng giáo dục

Việc làm quản lý chất lượng giáo dục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục của nước ta. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà vị trí công việc này thường đảm nhận:

  • Giám sát và đánh giá chất lượng giảng dạy: Kiểm tra, đánh giá chương trình giảng dạy, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tính hiệu quả của phương pháp giảng dạy trong cơ sở giáo dục.

  • Lập kế hoạch cải tiến chất lượng: Xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục dựa trên kết quả đánh giá và phản hồi từ học sinh, sinh viên, giảng viên.

  • Đảm bảo tuân thủ các quy định giáo dục: Đảm bảo cơ sở giáo dục tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

  • Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ giảng viên: Tổ chức khóa đào tạo, hướng dẫn giảng viên và nhân viên về tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý.

  • Thu thập và phân tích dữ liệu đánh giá: Thu thập dữ liệu từ bài kiểm tra, khảo sát và phản hồi của học sinh để phân tích chất lượng và đưa ra biện pháp cải tiến.

  • Báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp: Lập báo cáo về chất lượng giáo dục định kỳ và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng cho cấp quản lý và lãnh đạo trường.

Việc làm quản lý chất lượng giáo dục có nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập
Việc làm quản lý chất lượng giáo dục có nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý chất lượng giáo dục

Để thành công trong lĩnh vực quản lý chất lượng giáo dục, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý. Những yêu cầu cụ thể đó là:

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến giáo dục, quản lý giáo dục hoặc ngành khoa học xã hội.

  • Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc quản lý chất lượng tại các cơ sở giáo dục.

  • Kỹ năng quản lý: Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, xây dựng chiến lược và quản lý dự án hiệu quả.

  • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu về các tiêu chuẩn giáo dục, quy trình kiểm định chất lượng và phương pháp đánh giá học tập.

  • Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề: Có khả năng giao tiếp tốt, lắng nghe và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý chất lượng giáo dục.

Vị trí quản lý chất lượng giáo dục đòi hỏi ứng viên đáp ứng yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề
Vị trí quản lý chất lượng giáo dục đòi hỏi ứng viên đáp ứng yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý chất lượng giáo dục

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng giáo dục đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố lớn và khu vực có nền giáo dục phát triển. Dưới đây là những khu vực có nhu cầu tuyển quản lý việc làm quản lý chất lượng giáo dục nhiều nhất:

  • Việc làm quản lý chất lượng giáo dục tại Hà Nội: Hà Nội là thủ đô và trung tâm giáo dục của cả nước, nơi có nhu cầu tuyển quản lý chất lượng giáo dục tăng cao nhờ sự phát triển của hệ thống trường học, các cơ sở đào tạo và chương trình giáo dục quốc tế. Các trường đại học, trung tâm đào tạo lớn đều cần đội ngũ quản lý chất lượng để đảm bảo tiêu chuẩn giảng dạy và học tập.

  • Việc làm quản lý chất lượng giáo dục tại TP. HCM: Là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, TP. HCM cũng là nơi tập trung nhiều trường học, cơ sở giáo dục và tổ chức đào tạo, tạo ra nhu cầu lớn về các chuyên gia quản lý chất lượng giáo dục. Thành phố này đang chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và thu hút đầu tư trong ngành giáo dục.

  • Việc làm quản lý chất lượng giáo dục tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển năng động ở miền Trung, đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục. Cùng với sự phát triển của các trường học và cơ sở giáo dục, nhu cầu tuyển quản lý chất lượng giáo dục tại đây ngày càng cao nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và nâng cao uy tín của cơ sở giáo dục.

Những thành phố lớn nơi nền giáo dục phát triển có nhu cầu tuyển dụng quản lý chất lượng giáo dục cao
Những thành phố lớn nơi nền giáo dục phát triển có nhu cầu tuyển dụng quản lý chất lượng giáo dục cao

Nhu cầu tuyển quản lý chất lượng giáo dục tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự quan tâm ngày càng lớn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục. Với mục tiêu phát triển toàn diện và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, các trường học và tổ chức giáo dục đang tìm kiếm những ứng viên có chuyên môn cao để đảm bảo chất lượng giáo dục và cải tiến quy trình giảng dạy.