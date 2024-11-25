Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu đô thị Mega City, Cầu Đò, An Điền, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

1. QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác Giảng dạy/Học sinh/Nhân sự tại Cơ sở Trường.

Phối hợp với Khối chuyên môn để triển khai công việc, theo dõi đảm bảo hoạt động kinh doanh vận hành của Trường theo đúng mục tiêu Công ty.

Kiểm soát và đảm bảo công tác an toàn, an ninh, chất lượng vệ sinh tốt nhất tại Trường.

Giám Sát việc thực hiện quy trình vận hành/quy định/quy chế hoạt động.

Chịu trách nhiệm triển khai đào tạo, hướng dẫn khi cần thiết cho các nhân viên trực thuộc Trường.

2. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

Đảm bảo hiệu quả về nguồn lực: dựa vào định biên Nhân sự được phê duyệt, dựa vào tình hình hoạt động thực tế tại Trường để có những đề xuất nhân sự phù hợp.

Phân công công việc hợp lý & hiệu quả nhằm đạt năng suất tối đa. Đánh giá nhân viên và đề xuất các hình thức khen thưởng hoặc cảnh cáo/nhắc nhở/kỷ luật/chấm dứt hợp đồng lao động.

Phối hợp cùng phòng nhân sự để tuyển dụng nhân viên tại cơ sở Trường, đảm bảo nhân sự chi nhánh ổn định đáp ứng hoạt động kinh doanh.

3. QUẢN LÝ TUYỂN SINH

Lập kế hoạch Doanh Thu Tháng/Quý/Năm & Ngân sách hoạt động của Trường.

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho Trường, đưa ra mục tiêu và chiến lược phát triển hoàn thành mục tiêu doanh thu và chi phí hiệu quả.

Chủ động đề xuất với phòng MKT trong việc lập kế hoạch, triển khai các hoạt động sự kiện, chiến dịch MKT đã được duyệt để khai thác tối đa thị trường tại khu vực phụ trách.

Phối hợp cùng bộ phận Học Vụ để đề xuất các hoạt động chuyên môn nhằm mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất.

4. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Đảm bảo ca giờ làm việc của nhân viên theo đúng quy định, công bằng, hiệu quả, phê duyệt chấm công & tính thưởng KPIs hàng tháng.

Theo dõi và kiểm tra hồ sơ hành chính được lưu trữ đầy đủ theo đúng yêu cầu báo cáo quy định

Đại diện công ty làm việc với cơ quan ban ngành đoàn thể tại khu vực.

5. BÁO CÁO

Nhận báo cáo từ các bộ phận của Trường, xem xét, phê duyệt hoạt động.

Báo cáo kết quả hoạt động của cơ sở Trường.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến hoạt động quản lý Trường do CEO & Ban Điều Hành quy định.

- Tốt nghiệp đại học sư phạm các chuyên ngành hoặc khối ngành quản trị kinh doanh, Kinh tế.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc quản lý tại các tổ chức giáo dục.

- Tâm huyết với giáo dục, Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Khả năng giao tiếp Tiếng Anh trôi chảy.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

