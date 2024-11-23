Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: LK1 - 09 Vinhomes, đường Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Giảng dạy, luyện thi IELTS cho các lớp sĩ số 12- 18 học viên theo giáo trình, slide và lộ trình học được cung cấp sẵn

Chấm và chữa bài tập về nhà cho học viên

Thời gian giảng dạy: Part-time buổi tối với các cặp lớp thứ 2- thứ 5, thứ 3- thứ 6, thứ 4- thứ 7 (Giáo viên cần đảm bảo dạy 2 cặp lớp/tuần)

Với lớp Pre IELTS, IELTS 3.5 - 4.5: 1,5h/ca

Với lớp IELTS 4.5 - 5.5, 5.5 - 6.5: 3h/ca

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ IELTS ≥ 7.0

Đã tốt nghiệp/đang chờ bằng Đại học

Từ 06 tháng kinh nghiệm giảng dạy IELTS/đứng lớp trực tiếp

Kỹ năng truyền đạt bài giảng dễ hiểu

Nhiệt tình, sát sao với học viên

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 12.000.000đ - 25.000.000đ/tháng

Giáo viên giảng dạy các lớp trình độ từ Giao tiếp cơ bản - IELTS 6.5:

Lớp Giao tiếp cơ bản: 370.000đ - 480.000đ/1.5h

Lớp Pre IELTS: 410.000đ - 520.000đ/1.5h

Lớp IELTS 3.5 - 4.5: 510.000đ - 620.000đ/1.5h

Lớp IELTS 4.5 - 5.5: 1.100.000đ - 1.450.000đ/3h

Lớp IELTS 5.5 - 6.5: 1.200.000đ - 1.550.000đ/3h

(Mức lương cụ thể căn cứ vào bậc đánh giá đầu vào của Giáo viên được đánh giá sau phỏng vấn)

Giáo viên nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía Edutalk:

- Được cung cấp Lộ trình & Giáo trình dạy học

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, liên tục luyện tập để trở thành giáo viên xuất sắc về các kỹ năng giảng dạy, phương pháp, quy trình phối hợp làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả

- Được hỗ trợ về truyền thông thương hiệu cá nhân trên các nền tảng xã hội

- Học viên có sẵn và các lớp khai giảng liên tục hàng tháng, giúp giáo viên chủ động nhận lớp và tăng thu nhập thường xuyên.

- Được vinh danh năm, thưởng quý, thưởng nóng khi đạt được thành tích giảng dạy xuất sắc.

- Giáo viên tham gia vào cộng đồng hơn 100 Giảng viên chất lượng cùng nhiều sự kiện kết nối lớn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.