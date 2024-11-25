Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Giáo viên/Giảng viên/Gia sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, thiết kế bài giảng và triển khai các tiết học tiếng Anh phù hợp với năng lực của học sinh
Sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo, kết hợp công nghệ, trò chơi và hoạt động tương tác để tạo hứng thú học tập
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thông qua bài kiểm tra, bài tập và quan sát
Góp ý, nhận xét cá nhân hóa để giúp học sinh cải thiện các kĩ năng yếu
Tham gia và tổ chức các hoạt động ngoại khóa như cuộc thi hùng biện, kể chuyện, trình diễn kịch, các dự án ngôn ngữ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ sư phạm)
Có 1-2 năm kinh nghiệm giảng dạy các cấp THCS hoặc THPT
Có các chứng chỉ quốc tế như: TESOL, TEFL, CELTA là điểm cộng

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định.
Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm
Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TH2A Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

