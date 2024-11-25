Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, thiết kế bài giảng và triển khai các tiết học tiếng Anh phù hợp với năng lực của học sinh

Sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo, kết hợp công nghệ, trò chơi và hoạt động tương tác để tạo hứng thú học tập

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thông qua bài kiểm tra, bài tập và quan sát

Góp ý, nhận xét cá nhân hóa để giúp học sinh cải thiện các kĩ năng yếu

Tham gia và tổ chức các hoạt động ngoại khóa như cuộc thi hùng biện, kể chuyện, trình diễn kịch, các dự án ngôn ngữ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ sư phạm)

Có 1-2 năm kinh nghiệm giảng dạy các cấp THCS hoặc THPT

Có các chứng chỉ quốc tế như: TESOL, TEFL, CELTA là điểm cộng

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định.

Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm

Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

