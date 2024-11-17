Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7 đường 59, Quận 2

- Hỗ trợ soạn giáo án, giáo trình, Data tiếng Pháp

- Hỗ trợ bộ phận dịch thuật cho các app của trung tâm

- Giảng dạy các lớp A1, A2, B1 tuỳ thuộc vào năng lực, khả năng của giáo viên

- Chứng chỉ tiếng Pháp C1 trở lên

- Nếu chưa có bằng thì có thể được cân nhắc nhưng phải cứng và đính kèm bảng điểm

- Chịu khó và cầu tiến

- Địa điểm làm việc: Quận 2, TPHCM

- Được training và đào tạo bài bản. Có mộc thực tập sau quá trình thực tập

- Bạn nào định hướng hoặc muốn làm giáo viên tương lai là hoàn toàn phù hợp vì sẽ được training nếu phù hợp

- Mức thu nhập thoả thuận theo năng lực

- Trợ cấp ăn trưa, cà phê,...

- Môi trường cực kỳ trẻ trung và năng động mà bạn trẻ nào cũng mong muốn làm

