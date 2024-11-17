Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO

Giáo viên/Giảng viên/Gia sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7 đường 59, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ soạn giáo án, giáo trình, Data tiếng Pháp
- Hỗ trợ bộ phận dịch thuật cho các app của trung tâm
- Giảng dạy các lớp A1, A2, B1 tuỳ thuộc vào năng lực, khả năng của giáo viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chứng chỉ tiếng Pháp C1 trở lên
- Nếu chưa có bằng thì có thể được cân nhắc nhưng phải cứng và đính kèm bảng điểm
- Chịu khó và cầu tiến
- Địa điểm làm việc: Quận 2, TPHCM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training và đào tạo bài bản. Có mộc thực tập sau quá trình thực tập
- Bạn nào định hướng hoặc muốn làm giáo viên tương lai là hoàn toàn phù hợp vì sẽ được training nếu phù hợp
- Mức thu nhập thoả thuận theo năng lực
- Trợ cấp ăn trưa, cà phê,...
- Môi trường cực kỳ trẻ trung và năng động mà bạn trẻ nào cũng mong muốn làm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

