Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 60 đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình
Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Hỗ trợ giảng viên trong việc chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy.
Hỗ trợ giảng viên trong việc quản lý lớp học, chấm điểm bài tập, kiểm tra, đánh giá học sinh.
Hỗ trợ giảng viên trong việc giải đáp thắc mắc của học sinh.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp học.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giảng viên.
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức tiếng Anh tốt, giao tiếp lưu loát.
Yêu thích công việc giảng dạy, có khả năng truyền đạt kiến thức.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng động.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ giảng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
