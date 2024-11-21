Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

Giáo viên/Giảng viên/Gia sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 60 đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Hỗ trợ giảng viên trong việc chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy.
Hỗ trợ giảng viên trong việc quản lý lớp học, chấm điểm bài tập, kiểm tra, đánh giá học sinh.
Hỗ trợ giảng viên trong việc giải đáp thắc mắc của học sinh.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp học.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giảng viên.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức tiếng Anh tốt, giao tiếp lưu loát.
Yêu thích công việc giảng dạy, có khả năng truyền đạt kiến thức.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng động.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ giảng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Đỗ Gia Palace, Số 158 Ngô Quyền, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-giang-thu-nhap-2-5-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job253810
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Tuyển Giáo Viên Ielts thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Tĩnh
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Tuyển Trợ Giảng thu nhập 2 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Tuyển Giáo Viên Tiếng Nhật thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Hạn nộp: 11/12/2024
Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
Tuyển Gia Sư thu nhập 3 - 10 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 3 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
Tuyển Trung thu nhập 3 - 5 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 75 ngày để ứng tuyển 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Tuyển Giáo Viên Ielts thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Tĩnh
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Tuyển Trợ Giảng thu nhập 2 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Thái Bình Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Tuyển Giáo Viên Tiếng Nhật thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Hạn nộp: 11/12/2024
Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
Tuyển Gia Sư thu nhập 3 - 10 triệu Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 3 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
Tuyển Trung thu nhập 3 - 5 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất