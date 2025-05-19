Tuyển Giáo viên tiểu học Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD

Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2025
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education

Giáo viên tiểu học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education

Mức lương
350 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 98 To Ngoc Van st., Villa 1, 2, district Tay Ho, Hanoi

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 350 - 700 USD

Thiết kế, soạn bài và triển khai các hoạt động dạy học sáng tạo, tích cực và lấy học sinh làm trung tâm.
Đánh giá tiến độ học tập của học sinh thông qua các phương pháp đánh giá đa dạng.
Quản lý lớp học hiệu quả, đảm bảo môi trường học tập tích cực, an toàn và tôn trọng lẫn nhau.
Giao tiếp thường xuyên với phụ huynh để cập nhật tình hình học tập và phát triển của học sinh.
Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, đào tạo nội bộ và các sự kiện của nhà trường.
Hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp (giáo viên trợ giảng, giáo viên bộ môn, ban giám hiệu) để nâng cao chất lượng giáo dục.
Công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng đào tạo.

Với Mức Lương 350 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiểu học.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education

Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhà A, 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

