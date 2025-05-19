Tuyển Giáo viên tiểu học Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
- Hà Nội: 98 To Ngoc Van st., Villa 1, 2, district Tay Ho, Hanoi
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 350 - 700 USD
Thiết kế, soạn bài và triển khai các hoạt động dạy học sáng tạo, tích cực và lấy học sinh làm trung tâm.
Đánh giá tiến độ học tập của học sinh thông qua các phương pháp đánh giá đa dạng.
Quản lý lớp học hiệu quả, đảm bảo môi trường học tập tích cực, an toàn và tôn trọng lẫn nhau.
Giao tiếp thường xuyên với phụ huynh để cập nhật tình hình học tập và phát triển của học sinh.
Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, đào tạo nội bộ và các sự kiện của nhà trường.
Hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp (giáo viên trợ giảng, giáo viên bộ môn, ban giám hiệu) để nâng cao chất lượng giáo dục.
Công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng đào tạo.
Với Mức Lương 350 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
