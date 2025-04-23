Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 73, Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia giảng dạy hoặc trợ giảng đối với các Bộ môn Lập trình (ngôn ngữ: Python, Scratch, HTML, CSS, PHP, Java,.....) hoặc Điện tử – tự động hóa (Arduino, Raspberry Pi, Lego, v.v..) hoặc Bộ môn Truyền thông đa phương tiện, mỹ thuật, thiết kế đồ hoạ, 3D Max, quay phim, chụp hình..;

Tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển giáo trình, giáo án giảng dạy, bài tập

Tham gia công tác phát triển nguồn lực thuộc tổ/bộ môn phụ trách, bao gồm xây dựng đội ngũ, đào tạo huấn luyện giảng viên/trợ giảng cộng tác;

Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh và kết quả học tập cuối cùng, nhằm đưa ra phương án điều chỉnh, nâng cấp giáo trình;

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học/cao học khoa các chuyên ngành về sư phạm hoặc các ngành Về công nghệ thông tin, điện tử, hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Kỹ năng truyền đạt, khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông;

Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ và yêu thích công việc giảng dạy;

Cẩn thận, thái độ làm việc nghiêm túc

Có hiểu biết về STEAM là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8.000.000đ – 12.000.000đ/tháng. Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực, có thể trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Đưởng hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...)

Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội;

Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ;

Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản

Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế;

Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, liên tục tham gia Teambuilding

Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin