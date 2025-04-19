Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Giảng dạy các môn học cơ bản: Giáo viên tiểu học phụ trách giảng dạy các môn học như tiếng việt, toán học, khoa học, xã hội, ngoại ngữ, và nghệ thuật. Họ phải chuẩn bị và trình bày các bài giảng, cung cấp tài liệu học tập phù hợp và đảm bảo rằng học sinh hiểu và nắm vững kiến thức.

Theo dõi tiến bộ học tập: Giáo viên tiểu học theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh và đánh giá thành tích học tập

Phát triển chương trình học: Giáo viên tiểu học có thể được yêu cầu tham gia vào việc phát triển và cập nhật chương trình học. Họ phải nắm vững nội dung giảng dạy, tìm kiếm tài liệu mới, và áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Tham gia vào hoạt động ngoại khóa: Giáo viên tiểu học thường tham gia cùng học sinh trong các hoạt động ngoại khóa như chuyến tham quan, hội thảo, trò chơi, văn nghệ, và các buổi họp phụ huynh. Đây là cơ hội để tạo dựng mối quan hệ thân thiết với học sinh và gia đình học sinh, cũng như thúc đẩy phát triển