Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY

Giáo viên tiểu học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 107 Trần Quốc Hoàn, Phường 04, Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Giảng dạy các môn học cơ bản: Giáo viên tiểu học phụ trách giảng dạy các môn học như tiếng việt, toán học, khoa học, xã hội, ngoại ngữ, và nghệ thuật. Họ phải chuẩn bị và trình bày các bài giảng, cung cấp tài liệu học tập phù hợp và đảm bảo rằng học sinh hiểu và nắm vững kiến thức.
Theo dõi tiến bộ học tập: Giáo viên tiểu học theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh và đánh giá thành tích học tập
Phát triển chương trình học: Giáo viên tiểu học có thể được yêu cầu tham gia vào việc phát triển và cập nhật chương trình học. Họ phải nắm vững nội dung giảng dạy, tìm kiếm tài liệu mới, và áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
Tham gia vào hoạt động ngoại khóa: Giáo viên tiểu học thường tham gia cùng học sinh trong các hoạt động ngoại khóa như chuyến tham quan, hội thảo, trò chơi, văn nghệ, và các buổi họp phụ huynh. Đây là cơ hội để tạo dựng mối quan hệ thân thiết với học sinh và gia đình học sinh, cũng như thúc đẩy phát triển

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint - ở mức thành thạo
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng tư duy phản biện
Kỹ năng huấn luyện, đào tạo
Kỹ năng sắp xếp, phân công và điều phối công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

