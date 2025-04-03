Tuyển Giáo viên tiểu học TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Giáo viên tiểu học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Toán/Tiếng Việt.
Soạn bài theo phân phối chương trình nhà trường và chương trình giáo dục của Bộ GD và ĐT
Chấm chữa bài cho học sinh. Soạn và gửi báo cáo học tập định kỳ cho học sinh theo quy định của Bộ GD và ĐT và nhà trường trên các hệ thống được chỉ định.
Hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong học tập cũng như bồi dưỡng học sinh năng khiếu.
Tham gia tổ chức các hoạt động và sự kiện của nhà trường và học sinh (dự án học tập, báo cáo sản phẩm, họp phụ huynh…) theo kế hoạch năm học.
Tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn theo phân công.
Các nhiệm vụ giáo viên khác theo phân công của Ban giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiểu học - Đại học Sư phạm hoặc các trường đại học với chuyên ngành phù hợp vị trí ứng tuyển. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại Giỏi hoặc Xuất sắc.
Ưu tiên IELTS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.
Có kinh nghiệm giảng dạy từ 5 năm trở lên, am hiểu về giáo dục phổ thông. Kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm, quản lý, khối trưởng là một lợi thế.
Coi học sinh là trung tâm, năng động, ham học hỏi, kỹ năng máy tính tốt, có khả năng làm việc nhóm, linh hoạt thích ứng với môi trường và công việc.

Tại TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 7:45 đến 16:45, từ thứ 2 đến thứ 6, và 20 ngày cuối tuần mỗi năm học (dành cho các sự kiện trường học và hoạt động phát triển chuyên môn).
Chế độ làm việc ổn định trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, năng động, quy chuẩn quốc tế hiện đại và nhân văn
Mức thu nhập cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm cá nhân, bao gồm lương và thưởng
Hệ thống chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, tiếng Anh, công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc… thường xuyên với các chuyên gia và tổ chức hàng đầu trong nước và quốc tế (ĐH Harvard, ĐH Oxford, Microsoft, IBO, …)
Quyền lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Các phúc lợi đặc biệt: thưởng hiệu suất, điều chỉnh lương mỗi năm, nghỉ đông và nghỉ hè hưởng lương, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng lễ tết, bữa sáng/ trưa tại trường, đồng phục, các hoạt động văn hóa – tinh thần hướng đến phát triển con người và xây dựng cộng đồng tích cực, nhân văn…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)

TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô TH2, khu ĐTM Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

