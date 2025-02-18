Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T2, KDT Trung Hòa Nhân Chính,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Giáo viên tiểu học

Giáo viên Tiểu học làm công tác chủ nhiệm tại Trường Tiểu học song ngữ Brendon. Quy mô lớp học: tối đa 24 học sinh. Chương trình giảng dạy theo khung chuẩn của Bộ GD & ĐT cùng chương trình Tiểu học Vương Quốc Anh với giáo trình cập nhật. Thời lượng tiết học đảm bảo theo cơ cấu chương trình (35 phút).

Thực hiện công tác giảng dạy đảm bảo chất lượng đào tạo theo chương trình của Nhà trường

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học

Sức khỏe tốt

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Yêu nghề, yêu trẻ, giao tiếp tốt

Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng cơ bản, các phần mềm dạy học phổ biến.

Ưu tiên: Sử dụng tiếng Anh tốt.

Quyền Lợi

Lương thưởng hấp dẫn

Đảm bảo đủ các khoản BHXH, BHYT và chế độ chăm sóc sức khỏe

Điều kiện làm việc tốt, được thỏa sức sáng tạo với môi trường thân thiện cởi mở.

