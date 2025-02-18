Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: T2, KDT Trung Hòa Nhân Chính,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Giáo viên Tiểu học làm công tác chủ nhiệm tại Trường Tiểu học song ngữ Brendon. Quy mô lớp học: tối đa 24 học sinh. Chương trình giảng dạy theo khung chuẩn của Bộ GD & ĐT cùng chương trình Tiểu học Vương Quốc Anh với giáo trình cập nhật. Thời lượng tiết học đảm bảo theo cơ cấu chương trình (35 phút).
Thực hiện công tác giảng dạy đảm bảo chất lượng đào tạo theo chương trình của Nhà trường
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Sư phạm Tiểu học
Sức khỏe tốt
Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy
Yêu nghề, yêu trẻ, giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng cơ bản, các phần mềm dạy học phổ biến.
Ưu tiên: Sử dụng tiếng Anh tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn
Đảm bảo đủ các khoản BHXH, BHYT và chế độ chăm sóc sức khỏe
Điều kiện làm việc tốt, được thỏa sức sáng tạo với môi trường thân thiện cởi mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
