Công việc Giáo viên tiểu học

-

Có 47 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Tuyển Giáo viên tiểu học Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tiểu Học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên tiểu học Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tiểu Học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm The Olympia Schools
Tuyển Giáo viên tiểu học The Olympia Schools làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
The Olympia Schools
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nam Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Wellspring Saigon International Bilingual School
Tuyển Giáo viên tiểu học Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Wellspring Saigon International Bilingual School
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Giáo viên tiểu học Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Giáo viên tiểu học Kinderworld International Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 700 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 06/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Tuyển Giáo viên tiểu học Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)
Tuyển Giáo viên tiểu học TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG
Hạn nộp: 16/04/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc
Hạn nộp: 30/03/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển Giáo viên tiểu học Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Spring Hill Education
Tuyển Giáo viên tiểu học Spring Hill Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 2,200 USD
Spring Hill Education
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Quốc tế TIS
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Trường Quốc tế TIS
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Giáo viên tiểu học Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tiểu Học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên tiểu học Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tiểu Học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 01/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm The Olympia Schools
Tuyển Giáo viên tiểu học The Olympia Schools làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
The Olympia Schools
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Giáo viên tiểu học Kinderworld International Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 700 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 21/02/2025
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Nhật Bản
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nhật Bản làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Nhật Bản
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Hạn nộp: 10/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Tuyển Giáo viên tiểu học Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học hiện nay đang ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn với mức lương dao động từ 5.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Để thành công trong lĩnh vực này, ứng viên cần chuẩn bị kiến thức vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt và chứng chỉ sư phạm phù hợp.

1. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học hiện nay đang gia tăng do tốc độ gia tăng dân số và nhu cầu học tập ngày càng cao. Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trung bình mỗi năm có hàng nghìn vị trí công việc trong ngành giáo viên tiểu học được tuyển dụng. Tình hình này còn được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

Giáo viên tiểu học đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản cho học sinh. Trong khi đó, học sinh ở lứa tuổi tiểu học cũng dễ tiếp thu những giá trị về đạo đức, giao tiếp và tính kỷ luật để chuẩn bị tốt nhất cho bậc học cao hơn. Giáo viên tiểu học cần phụ trách trong nhiều mảng công việc như soạn giáo án, giảng dạy và đạo đức học sinh.

Cơ hội phát triển trong lĩnh vực giáo viên tiểu học rất đa dạng. Nhiều giáo viên có thể tiến xa hơn trong ngành giáo dục, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo hoặc chuyên gia đào tạo giáo viên. Xu hướng hiện nay còn khuyến khích giáo viên tiểu học đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tăng độ hiệu quả trong việc truyền đạt kiến thức.

Theo thống kê, nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học vẫn luôn ở mức cao
Theo thống kê, nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học vẫn luôn ở mức cao

2. Mức lương trung bình của việc làm giáo viên tiểu học

Theo nhiều tin tuyển dụng giáo viên tiểu học,Job3s cho biết thu nhập trung bình của vị trí này tại Việt Nam dao động tùy thuộc vào bậc lương, hạng chức danh và môi trường làm việc (công lập hoặc tư thục). Đối với giáo viên công lập, mức lương được xác định theo bảng lương cơ sở, trong khi giáo viên tại các trường tư nhân thường nhận mức lương cao hơn tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Dưới đây là mức lương cơ sở của giáo viên công lập sau ngày 01/07/2024 theo Kết luận 83-KL/TW vào ngày 21/06/2024. Mức lương cơ sở lần này tăng lên 2.340.000 VNĐ/tháng:

Đơn vị: VNĐ/tháng

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Giáo viên tiểu học hạng I

Bậc 1

4.4

10.296.000

Bậc 2

4.74

11.091.600

Bậc 3

5.08

11.887.200

Bậc 4

5.42

12.682.800

Bậc 5

5.76

13.478.400

Bậc 6

6.1

14.274.000

Bậc 7

6.44

15.069.600

Bậc 8

6.78

15.865.200

Giáo viên tiểu học hạng II

Bậc 1

4.0

9.360.000

Bậc 2

4.34

10.155.600

Bậc 3

4.68

10.951.200

Bậc 4

5.02

11.746.800

Bậc 5

5.36

12.542.400

Bậc 6

5.7

13.338.000

Bậc 7

6.04

14.133.600

Bậc 8

6.38

14.929.200

Giáo viên tiểu học hạng III

Bậc 1

2.34

5.475.600

Bậc 2

2.67

6.247.800

Bậc 3

3.0

7.020.000

Bậc 4

3.33

7.792.200

Bậc 5

3.66

8.564.400

Bậc 6

3.99

9.336.600

Bậc 7

4.32

10.108.800

Bậc 8

4.65

10.881.000

Bậc 9

4.98

11.653.200

Mức lương của giáo viên tiểu học tại các trường tư nhân thường cao hơn so với mặt bằng chung tại trường công lập, tùy thuộc vào quy mô và uy tín của trường. Ngoài mức lương hấp dẫn, giáo viên tại các trường tư nhân còn được hưởng nhiều chính sách phúc lợi khác như bảo hiểm, hỗ trợ chi phí đào tạo, và môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Mức lương tại các trường tư nhân

Việc làm giáo viên tiểu học

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Trợ giảng giáo viên tiểu học

8.000.000 - 12.000.000

Giáo viên mỹ thuật tiểu học

10.000.000 - 14.000.000

Giáo viên âm nhạc tiểu học

10.000.000 - 15.000.000

Giáo viên tiếng Anh tiểu học

12.000.000 - 20.000.000

Giáo viên chủ nhiệm tiểu học

15.000.000 - 25.000.000

3. Yêu cầu đối với việc làm giáo viên tiểu học

Việc tuyển dụng giáo viên tiểu học đòi hỏi những ứng viên không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn cần sở hữu phẩm chất đạo đức và kỹ năng sư phạm tốt. Dưới đây là những yêu cầu quan trọng đối với người giáo viên tiểu học, giúp đảm bảo công tác giáo dục hiệu quả và phát triển toàn diện học sinh.

  • Yêu cầu về kiến thức: Giáo viên tiểu học cần nắm vững kiến thức chuyên môn, bởi đây là giai đoạn nền tảng quan trọng của hệ thống giáo dục. Không chỉ truyền đạt những kiến thức cơ bản, giáo viên còn phải phát huy sự sáng tạo trong công tác giảng dạy để học sinh có thể tiếp thu một cách hiệu quả nhất.

  • Yêu cầu về phẩm chất đạo đức: Giáo viên tiểu học cần có tư tưởng đạo đức tốt, luôn thể hiện sự nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Họ cần phải là những người có tinh thần yêu nước, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Phẩm chất đạo đức là yếu tố quyết định sự thành công trong quá trình giảng dạy.

  • Yêu cầu về kỹ năng sư phạm: Kỹ năng sư phạm là yếu tố không thể thiếu đối với người giáo viên tiểu học. Kỹ năng này giúp giáo viên hiểu và thấu cảm với học sinh, giải quyết các tình huống trong lớp học một cách hiệu quả. Giáo viên tiểu học không chỉ là người dạy học mà còn là người định hướng, chăm sóc và hỗ trợ học sinh trong quá trình hình thành nhân cách.

Ngoài những yêu cầu kể trên, tùy tin tuyển dụng giáo viên tiểu học của trường học, vị trí công việc này còn phải thực hiện thêm nhiều công việc khác. Ví dụ như viết giáo trình, soạn bài giảng, chuẩn bị cho các buổi dự giờ, tham gia vào hoạt động ngoại khóa và phối hợp với phụ huynh để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh.

Những công việc này đòi hỏi việc làm giáo viên không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn phải có khả năng tổ chức, quản lý lớp học và giao tiếp hiệu quả với cộng đồng. Điều này giúp giáo viên tạo ra môi trường học tập tích cực, phát triển kỹ năng cho học sinh một cách toàn diện.

Là một người dạy học, giáo viên có yêu cầu rất cao về phẩm chất cũng như là kiến thức sư phạm
Là một người dạy học, giáo viên có yêu cầu rất cao về phẩm chất cũng như là kiến thức sư phạm

4. Quy định bằng cấp đối với việc làm giáo viên tiểu học

Căn cứ theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học cần đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ nghề nghiệp tùy theo từng hạng. Dưới đây là bảng tổng hợp yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ cho từng hạng giáo viên tiểu học.

Hạng

Yêu cầu bằng cấp/chứng chỉ của giáo viên tiểu học

Hạng III

  • Bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên.

  • Trường hợp môn học thiếu giáo viên, phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học.

  • Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (nếu mới được tuyển dụng thì phải có chứng chỉ trong 36 tháng kể từ ngày tuyển dụng).

Hạng II

  • Bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên.

  • Trường hợp môn học thiếu giáo viên, phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học.

  • Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Hạng I

  • Bằng thạc sĩ trở lên ngành đào tạo giáo viên hoặc thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy hoặc thạc sĩ quản lý giáo dục.

  • Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

5. Tuyển dụng việc làm giáo viên tiểu học phổ biến

Trong ngành giáo dục tiểu học, nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học rất đa dạng, đặc biệt là với sự phát triển nhanh chóng của các môn học và nhu cầu thay đổi phương pháp giảng dạy. Dưới đây là những công việc phổ biến mà nhiều trường tiểu học thường xuyên tuyển dụng:

5.1. Trợ giảng giáo viên tiểu học

Với vị trí trợ giảng, ứng viên cần hỗ trợ giáo viên chính trong công tác giảng dạy và quản lý lớp học. Trường tuyển dụng giáo viên tiểu học thường đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt và sự tận tâm trong việc hướng dẫn học sinh, đặc biệt với những em gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức. Ứng viên phù hợp sẽ là những người yêu thích công việc hỗ trợ giảng dạy, kiên nhẫn và có khả năng làm việc nhóm.

5.2. Giáo viên tiếng Anh tiểu học

Giáo viên tiếng Anh tiểu học không chỉ cần có chuyên môn vững vàng mà còn phải có khả năng truyền cảm hứng cho học sinh trong việc học ngoại ngữ. Ứng viên phù hợp là những người có bằng cấp về ngôn ngữ Anh hoặc chứng chỉ sư phạm tiếng Anh và có kỹ năng giảng dạy cho trẻ em. Đây là công việc yêu cầu sự sáng tạo trong việc thiết kế bài giảng và phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi.

5.3. Giáo viên âm nhạc tiểu học

Giáo viên âm nhạc cần có nền tảng vững về âm nhạc cùng khả năng truyền đạt đam mê âm nhạc cho học sinh. Nhà tuyển dụng giáo viên tiểu học sẽ đòi hỏi sự sáng tạo trong các tiết học và khả năng làm việc với những học sinh có năng khiếu hoặc niềm đam mê âm nhạc. Ứng viên cần có bằng cấp chuyên ngành âm nhạc và kỹ năng giảng dạy cho trẻ em.

Giáo viên âm nhạc tiểu học cần có kiến thức vững chắc về nhạc lý
Giáo viên âm nhạc tiểu học cần có kiến thức vững chắc về nhạc lý

5.4. Giáo viên mỹ thuật tiểu học

Giáo viên mỹ thuật tiểu học sẽ giúp học sinh phát triển khả năng sáng tạo qua bài học vẽ và tạo hình. Công việc này đòi hỏi người giáo viên phải có năng khiếu nghệ thuật và khả năng hướng dẫn học sinh thực hành sáng tạo. Ứng viên phù hợp sẽ có bằng chuyên ngành mỹ thuật hoặc các chứng chỉ đào tạo mỹ thuật và kỹ năng giảng dạy cho trẻ.

5.5. Giáo viên chủ nhiệm tiểu học

Giáo viên chủ nhiệm tiểu học đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý lớp học, giúp học sinh phát triển toàn diện về mặt học tập và hành vi. Trường tuyển dụng giáo viên tiểu học yêu cầu kỹ năng giao tiếp, tổ chức và giải quyết tình huống phát sinh trong lớp. Ứng viên phù hợp với vị trí này cần có kinh nghiệm làm việc với trẻ em và sự nhiệt tình trong việc hỗ trợ học sinh phát triển.

6. Hình thức tuyển dụng việc làm giáo viên tiểu học

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học hiện nay rất đa dạng với nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau, từ hợp đồng đến biên chế hay làm việc tại các trường quốc tế, tư nhân. Tùy vào mục đích công việc và yêu cầu của từng cơ sở ngành giáo dục và đào tạo, ứng viên có thể lựa chọn hình thức phù hợp.

6.1. Tuyển dụng giáo viên tiểu học hợp đồng

Tuyển dụng giáo viên tiểu học hợp đồng thường áp dụng cho các trường công lập hoặc tư thục khi cần bổ sung nhân sự cho năm học mới hoặc thay thế giáo viên nghỉ việc. Hình thức này phù hợp với những ứng viên mong muốn có công việc ổn định trong thời gian ngắn nhưng không có chế độ lương và phúc lợi như biên chế. Vị trí này phổ biến tại trường tiểu học địa phương và các cơ sở việc làm giáo dục lớn trong thành phố.

6.2. Tuyển dụng giáo viên tiểu học biên chế

Tuyển dụng giáo viên tiểu học biên chế là hình thức tuyển dụng ổn định, mang lại quyền lợi lâu dài như lương hưu và bảo hiểm xã hội. Đây là hình thức phổ biến trong trường công lập, đặc biệt là ở những tỉnh, thành phố lớn. Giáo viên biên chế có cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững, được tham gia các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ.

Giáo viên biên chế sẽ có sự ổn định lâu dài hơn so với giáo viên hợp đồng
Giáo viên biên chế sẽ có sự ổn định lâu dài hơn so với giáo viên hợp đồng

6.3. Tuyển dụng giáo viên tiểu học trường tư nhân

Hình thức tuyển dụng giáo viên tiểu học tại trường tư nhân linh hoạt hơn và thường có yêu cầu cao về chất lượng giảng dạy. Các trường tư nhân thường tìm kiếm giáo viên có kỹ năng giảng dạy chuyên sâu và sáng tạo, đồng thời sẵn sàng trả mức lương cao hơn so với trường công. Vị trí này tập trung ở trường tiểu học tư thục tại thành phố lớn.

6.4. Tuyển dụng giáo viên tiểu học trường quốc tế

Tuyển dụng giáo viên tiểu học trường quốc tế yêu cầu ứng viên có nền tảng kiến thức vững vàng, chứng chỉ quốc tế và khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh. Các trường quốc tế như Vinschool yêu cầu giáo viên có năng lực chuyên môn cao, am hiểu phương pháp giảng dạy hiện đại. Mức lương tại Vinschool có thể dao động tùy thuộc vào kinh nghiệm nhưng nhìn chung khá hấp dẫn so với các trường công lập.

7. Khu vực tuyển dụng việc làm giáo viên tiểu học

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học đang gia tăng ở nhiều khu vực, đặc biệt tại những thành phố lớn và các khu vực phát triển. Mỗi khu vực có nhu cầu tìm việc là riêng biệt, phụ thuộc vào tình hình phát triển giáo dục và nhu cầu nhân sự tại địa phương.

7.1. Tuyển dụng việc làm giáo viên tiểu học tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm giáo dục lớn của cả nước, với nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học liên tục gia tăng. Các trường công lập, tư thục và quốc tế tại đây thường xuyên mở rộng nhu cầu tìm việc làm tại Hà Nội nhằm đáp ứng sự phát triển dân số và nhu cầu học tập của trẻ em. Mức lương và đãi ngộ tại Hà Nội có xu hướng cao hơn tỉnh thành khác, thu hút nhiều ứng viên có trình độ chuyên môn.

7.2. Tuyển dụng việc làm giáo viên tiểu học tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, với sự phát triển kinh tế và du lịch, nhu cầu tuyển dụng việc làm Đà Nẵng đang tăng mạnh. Các trường học tại Đà Nẵng đặc biệt chú trọng đến chất lượng giáo dục, đồng thời ưu tiên tuyển dụng giáo viên có kỹ năng giảng dạy sáng tạo và khả năng giao tiếp tốt. Tuyển dụng giáo viên tiểu học tại Đà Nẵng thường tập trung vào việc phát triển chất lượng học tập và đáp ứng yêu cầu của phụ huynh.

Đà Nẵng là một trong những tỉnh thành có nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học cao
Đà Nẵng là một trong những tỉnh thành có nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học cao

7.3. Tuyển dụng việc làm giáo viên tiểu học tại TP. HCM

TP. HCM là thành phố phát triển hàng đầu của Việt Nam với hệ thống giáo dục phát triển mạnh mẽ. Tuyển dụng giáo viên tiểu học tại TP. HCM rất phổ biến và có mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt trong các trường quốc tế và tư thục. Thành phố này có nhu cầu lớn về giáo viên tiểu học với yêu cầu về chất lượng giảng dạy và phương pháp học tập sáng tạo. Điều này tạo ra cơ hội việc làm tại TP HCM phong phú cho ứng viên.

7.4. Tuyển dụng việc làm giáo viên tiểu học tại Bình Dương

Bình Dương nằm gần TP. HCM, đang trở thành khu vực phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và dân số. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học tại Bình Dương tăng cao, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và khu đô thị mới. Hình thức tuyển dụng chủ yếu diễn ra tại các trường công lập và các trường tiểu học tư thục, với yêu cầu về trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc thù địa phương.

Tuyển dụng giáo viên tiểu học là một lĩnh vực có nhu cầu lớn ở nhiều khu vực, từ thành phố lớn đến các tỉnh thành phát triển. Với nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau như hợp đồng, biên chế hay tuyển dụng ở trường tư thục, giáo viên tiểu học có nhiều cơ hội để lựa chọn công việc phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng. Để tham gia vào lĩnh vực này, ứng viên cần chú trọng nâng cao kỹ năng chuyên môn và theo dõi các cơ hội tuyển dụng qua nhiều kênh tìm kiếm việc làm.