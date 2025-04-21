Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Giảng dạy môn Toán/Tiếng Việt;

Soạn bài theo phân phối chương trình nhà trường và chương trình giáo dục của Bộ GD và ĐT

Chấm chữa bài cho học sinh. Soạn và gửi báo cáo học tập định kỳ cho học sinh theo quy định của Bộ GD và ĐT và nhà trường trên các hệ thống được chỉ định;

Hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong học tập cũng như bồi dưỡng học sinh năng khiếu;

Tham gia tổ chức các hoạt động và sự kiện của nhà trường và học sinh (dự án học tập, báo cáo sản phẩm, họp phụ huynh…) theo kế hoạch năm học;

Tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn theo phân công;

Các nhiệm vụ giáo viên khác theo phân công của Ban giám hiệu.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiểu học - Đại học Sư phạm hoặc các trường đại học với chuyên ngành phù hợp vị trí ứng tuyển. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại Giỏi hoặc Xuất sắc;

Có kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên, am hiểu về giáo dục phổ thông. Kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm, quản lý, khối trưởng là một lợi thế;

Coi học sinh là trung tâm, năng động, ham học hỏi, kỹ năng máy tính tốt, có khả năng làm việc nhóm, linh hoạt thích ứng với môi trường và công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Phụ cấp ăn trưa, đồng phục, nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết, phụ cấp theo quy định;

Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN);

Chế độ lương thưởng theo thành tích, xét nâng lương hàng năm;

Được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Chế độ ưu đãi từ 50% học phí cho con học tại trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin