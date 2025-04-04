Tuyển Giáo viên tiểu học Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Wellspring Saigon International Bilingual School
- Hồ Chí Minh: Trường Wellspring Sài Gòn, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 400 - 600 USD
1. Các hoạt động chuyên môn:
- Soạn kế hoạch giảng dạy: phân phối chương trình, lịch báo giảng, thiết kế bài dạy.
- Thực hiện quy chế chuyên môn: theo dõi quá trình học sinh học tập; soạn đề kiểm tra nhận xét thường xuyên/định kì và đánh giá, xếp loại học sinh.
- Tham gia các hoạt động chuyên môn do nhà trường tổ chức.
- Lập kế hoạch chủ nhiệm, thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm tâm lý và hoàn cảnh của từng học sinh.
- Phối hợp với các giáo viên bộ môn và gia đình trong việc giáo dục học sinh.
- Nhận xét và đánh giá năng lực phẩm chất của học sinh theo đúng quy định.
2. Công tác giảng dạy:
- Thực hiện giảng dạy môn học và khối lớp được phân công, đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục của nhà trường.
- Đảm bảo truyền thụ đúng, đủ kiến thức kĩ năng cho học sinh. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, biết giải quyết vấn đề trong học tập và thực tế.
- Quan sát và có kế hoạch bồi dưỡng/phụ đạo theo hướng tiếp cận năng lực học sinh.
- Tổ chức cách dạy đa giáo án nhằm đảm bảo cá nhân hóa học sinh.
- Tổ chức nhiều hình thức học tập nhằm phát huy tối đa năng lực của người học, hướng dẫn cách tự học, làm việc nhóm, tự đánh giá.
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Wellspring Saigon International Bilingual School Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wellspring Saigon International Bilingual School
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
