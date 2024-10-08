Tuyển IT Comtor thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển IT Comtor thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Dịch các tài liệu Hàn – Việt, Việt – Hàn. Phiên dịch trong các buổi meeting dự án, đảm bảo thông tin dự án được truyền đạt chính xác và kịp thời tới 2 phía khách hàng và team phát triển Support team member về mặt nghiệp vụ và kết hợp với Project Manager trong việc quản lý dự án Các công việc khác theo yêu cầu dự án
Dịch các tài liệu Hàn – Việt, Việt – Hàn.
Phiên dịch trong các buổi meeting dự án, đảm bảo thông tin dự án được truyền đạt chính xác và kịp thời tới 2 phía khách hàng và team phát triển
Support team member về mặt nghiệp vụ và kết hợp với Project Manager trong việc quản lý dự án
Các công việc khác theo yêu cầu dự án

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Hàn Topik 5 trở lên Có tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí IT Comtor hoặc kinh nghiệm trong ngành CNTT chuyên thị trường Hàn Quốc Có từ 3 năm phiên dịch tiếng Hàn Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề logic. Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt Ứng viên từng sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là điểm cộng Có thể sử dụng và giao tiếp được tiếng Anh là lợi thế lớn.
Tiếng Hàn Topik 5 trở lên
Có tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí IT Comtor hoặc kinh nghiệm trong ngành CNTT chuyên thị trường Hàn Quốc
Có từ 3 năm phiên dịch tiếng Hàn
Có kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề logic.
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt
Ứng viên từng sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là điểm cộng
Có thể sử dụng và giao tiếp được tiếng Anh là lợi thế lớn.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước. Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm. Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ mới Được làm việc trong môi trường có process chuyên nghiệp, cùng những chuyên gia công nghệ đến từ các nước và khu vực khác nhau
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí
Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ mới
Được làm việc trong môi trường có process chuyên nghiệp, cùng những chuyên gia công nghệ đến từ các nước và khu vực khác nhau
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty, Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm). Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Cung cấp máy móc công cụ làm việc Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty,
Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm).
Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Cung cấp máy móc công cụ làm việc
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

