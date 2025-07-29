Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thiết bị Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thiết bị Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thiết bị Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thiết bị Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Trinity Tower, 145 Hồ Mễ Trì, P. Đại Mỗ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị hồ sơ tài liệu báo giá, chào hàng, đấu thầu.
Theo dõi các khách hàng truyền thống của công ty.
Hỗ trợ bộ phận Mua hàng, xuất nhập khẩu hàng hóa.
Chuẩn bị hợp đồng, làm đề nghị tạm ứng, thanh toán theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận.
Theo dõi tiến độ hàng về và đốc thúc Nhà cung vấp, cập nhật thông tin cho các Đơn vị trong Công ty;
Chuẩn bị hồ sơ sắp xếp hồ sơ, tài liệu dự án; Chuẩn bị hồ sơ, CO, CQ để giao hàng, nghiệm thu.
Take care chuyên gia, đối tác người nước ngoài đến làm việc tại công ty.
Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, lên lịch làm việc, sắp xếp các cuộc họp, theo dõi công việc hằng ngày.
Thực hiện các công việc liên quan các báo cáo theo yêu cầu cấp trên: báo cáo doanh số, đơn hàng, kế hoạch giao hàng, nghiệm thu, thanh toán...v...v...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương Mại, và các chuyên ngành liên quan khác
Thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng, giao tiếp tốt
Thành thạo MS Office (word, excel, ...) và các ứng dụng tin học văn phòng khác;
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng; Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý dữ liệu tốt; Năng động, nhạy bén, trách nhiệm cao, chịu áp lực cao;

Tại Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thiết bị Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10tr++, lương tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng kết quả công việc, ...
Thời gian làm việc: từ 8h00-12h, 13h30-17h30 từ thứ 2 -thứ 6, 9h00 – 12h00 thứ 7.
Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: HĐLĐ, BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng lễ Tết...
Được làm việc trong môi trường năng động, được tham gia các chương trình đào tạo, tham quan du lịch nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thiết bị Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thiết bị Việt Nam

Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thiết bị Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Trinity Tower, 145 Hồ Mễ Trì, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

