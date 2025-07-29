Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật SOZO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật SOZO
- Hà Nội: Tầng 5, Số 222 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới và giới thiệu sản phẩm, công ty đến với khách hàng qua tất cả các kênh
Tìm kiếm khách hàng
Chăm sóc khách hàng của công ty, khai thác đơn hàng mới
Lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng
Chuẩn bị các báo cáo kinh doanh định kỳ hàng tháng, hàng quý về khách hàng, doanh số, xu hướng và tình hình thị trường
Chủ động xử lý, đề xuất và báo cáo các trường hợp phát sinh đảm bảo hiệu quả công việc
Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Từ 22 đến 40 tuổi
Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo
Biết chỉnh sửa hình ảnh, video là một lợi thế
Yêu thích kinh doanh
Có từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng linh kiện tự động hóa, vật tư tiêu hao
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng anh tốt
Tại Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật SOZO Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ
Thưởng Lễ, Tết,... đầy đủ theo Luật
Du lịch, Teambuilding hằng năm
Được hỗ trợ nguồn khách hàng công nghiệp từ data có sẵn của công ty
Mức thu nhập bao gồm = Lương cứng (thoả thuận theo năng lực) + Trợ cấp các loại cố định + Lương doanh số
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với tập khách hàng chủ yếu Nhật Bản, học hỏi chuyên môn và tác phong làm việc từ các đồng nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật SOZO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
