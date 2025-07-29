Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22B Ơ2 Linh Dam Peninsula, Hoang Liet Ward, Hoàng Mai, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Với gần 25 năm hình thành và phát triển, Công ty CP DC Công Nghệ Mới thành lập năm 2000 và Công ty CP PMAC thành lập năm 2020 là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành sản xuất, chế tác kim hoàn/kim loại quý, bao gồm công nghệ, máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất xi mạ…tại Đông Dương.

Hiện tại, chúng tôi đang tuyển Sales Engineer (Kinh Doanh Máy Móc, Thiết Bị) để hỗ trợ công ty. Dưới đây là thông tin công việc của vị trí:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng trong khu vực được giao định kỳ tháng/quý/năm; phát triển khách hàng và mở rộng thị trường trong khu vực phụ trách.

Tư vấn bán hàng theo đúng qui định của Công ty, đúng tính chất sản phẩm.

Phối hợp với Phòng KD-TT thực hiện các kế hoạch/chương trình hoạt động kinh doanh và marketing theo sự phân công của Trưởng phòng, như: các chương trình hội chợ, hội nghị, hội thảo, khảo sát/đánh giá thị trường, giới thiệu sản phẩm mới…

Chăm sóc khách hàng và cập nhật thông tin thị trường.

Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng đặc biệt là khách hàng chiến lược để đánh giá đúng, kịp thời tiềm năng khách hàng và thị trường.

Lên kế hoạch thu thập ý kiến khách hàng phản ảnh đóng góp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty để điều chỉnh kịp thời.

Cập nhật báo cáo về thị trường và đối thủ như giá, tình hình sản phẩm trên thị trường…

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Chấp nhận ứng viên mới ra trường (sẽ được đào tạo), ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu kỹ thuật là lợi thế

Yêu thích công việc bán hàng, kinh doanh, đam mê kiếm tiền.

Tự tin giao tiếp, yêu thích công việc di chuyển tiếp xúc với khách hàng

Tinh thần ham học hỏi, cầu tiến và có trách nghiệm trong công việc.

Kiên trì, không bỏ cuộc cho đến khi đạt kết quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi

Lương cứng 9-14 Triệu/Tháng (không phụ thuộc vào doanh số) + Hoa hồng hấp dẫn

Hệ thống đánh giá năng lực công bằng, chuyên nghiệp, sáu tháng đánh giá 1 lần

Nhiều cơ hội thăng tiến

Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp,.. đầy đủ theo Luật

Du lịch, Team-Building hằng năm

Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, thưởng theo danh hiệu đóng góp hoặc các thưởng khác tùy kết quả kinh doanh mỗi năm và thành tích cá nhân

Môi trường học hỏi và phát triển:

Cơ hội học hỏi, tạo mạng lưới và quan hệ với các ứng viên cao cấp và các tổ chức hàng đầu trong ngành, tham gia các hội thảo, chia sẻ...

Cơ hội sử dụng các công cụ tuyển dụng hiện đại, tham gia giai đoạn xây dựng hệ thống, chuyển đổi số, ERP và cơ hội liên tục phát triển của doanh nghiệp

Tham gia phân tích xu hướng, học hỏi tư duy phân tích từ cấp lãnh đạo, được đề xuất và lắng nghe, triển khai nhanh các giải pháp sáng tạo, có giá trị cao

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, xây dựng thương hiệu,.. theo chương trình đào tạo của doanh nghiệp.

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sang lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn lực và các phạm vi khác trong phòng tổ chức nhân sự tùy đam mê và khả năng.

Môi trường văn hóa và đồng nghiệp:

Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, cường độ cao, đúng giờ

Cấp trên cởi mở, tôn trọng, chia sẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC

