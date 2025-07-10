Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/08/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Mức lương
550 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 550 - 700 USD

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Konishi Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản được thành lập vào ngày 21 tháng 12 năm 2011 tại Việt Nam. Chúng tôi là công ty thành viên của tập đoàn Nippon Zoki Pharmaceutical Co., Ltd – một công ty dược phẩm uy tín được thành lập tại Nhật Bản từ năm 1939.
Ngành nghề chính của Công ty: Sản xuất nguyên liệu dược phẩm
Địa chỉ: Lô H8, KCN Quế Võ, Phường Nam Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cần tuyển vị trí phiên dịch tiếng Nhật
phiên dịch tiếng Nhật
Mô tả công việc:
- Dịch các tài liệu, văn bản, báo cáo, hợp đồng Việt - Nhật; Nhật - Việt.
- Phiên dịch trong các cuộc họp hoặc các trao đổi giữa lãnh đạo người Nhật và nhân viên; phiên dịch các cuộc họp giữa lãnh đạo Công ty với các cơ quan ban ngành, đối tác và các nhà cung cấp .v.v.
- Chăm sóc, hỗ trợ khách Nhật khi sang Việt Nam
- Hỗ trợ các bộ phận trong công ty.
- Làm các công việc khác theo chỉ thị của Ban Giám đốc Công ty.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (nghỉ thứ 7, chủ nhật)

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô H8, KCN Quế Võ, phường Vân Dương và phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

