Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV

100 - 499 Nhân viên
K+ là thương hiệu của công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), liên doanh giữa Đài truyền hình Việt Nam VTV và Tập đoàn Canal+ của Pháp (Tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực truyền hình trả tiền tại Châu Âu). K+ cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dành cho mọi thành viên trong gia đình với nội dung độc quyền, nhóm kênh phong phú, phủ sóng toàn quốc, chất lượng HD với nhiều gói kênh trên các nền tảng dịch vụ khác nhau như truyền hình vệ tinh, OTT (Internet) và trên các nền tảng đồng phân phối. Trải qua trên 12 năm thành lập và phát triển, K+ đã xây dựng được một đội ngũ nhân sự hùng mạnh với hơn 400 nhân viên trẻ, nhiệt huyết, năng động trên toàn quốc. K+ tự hào được bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

