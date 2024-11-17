Tuyển Kế toán Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/10 Quách Văn Tuấn, phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Cập nhật giá, số lượng hàng hóa mới vào phần mềm Misa
Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng
Kiểm kê cập nhật số liệu hàng hóa trong kho
Theo dõi công nợ khách hàng
Lập báo cáo cáo các số liệu bán - mua trong ngày và cuối ngày.
Xuất hóa đơn cho bán hàng cho khách và kèm theo bảng kê khai chi tiết hàng hóa.
Thực hiện các công việc khác được BGĐ giao.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH/ CĐ chuyên ngành kế toán
Có ít nhất 01 -2 năm kinh ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, nhập số liệu hàng hóa trong kho
Thành thạo phần mềm kế toán Misa
Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt.
Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000/tháng
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
Thử việc 1-2 tháng, 100% lương
Tham gia đầy đủ BHXH và các chế độ khác theo quy định công ty
Thưởng lễ tết, t13,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
