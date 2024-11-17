Tuyển Kế toán Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/10 Quách Văn Tuấn, phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Cập nhật giá, số lượng hàng hóa mới vào phần mềm Misa

Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

Kiểm kê cập nhật số liệu hàng hóa trong kho

Theo dõi công nợ khách hàng

Lập báo cáo cáo các số liệu bán - mua trong ngày và cuối ngày.

Xuất hóa đơn cho bán hàng cho khách và kèm theo bảng kê khai chi tiết hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác được BGĐ giao.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/ CĐ chuyên ngành kế toán

Có ít nhất 01 -2 năm kinh ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, nhập số liệu hàng hóa trong kho

Thành thạo phần mềm kế toán Misa

Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000/tháng

Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Thử việc 1-2 tháng, 100% lương

Tham gia đầy đủ BHXH và các chế độ khác theo quy định công ty

Thưởng lễ tết, t13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

