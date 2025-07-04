Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 102 Trường Trinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan
Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên
Yêu cầu bắt buộc thành thạo các hàm excel , google sheet, google drive
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng bán lẻ, thương mại điện tử
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ + thưởng. Deal theo năng lực và kinh nghiệm
Thu nhập: 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ + thưởng
Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam
Thưởng lễ, tết, sinh nhật,lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc...
Tham gia các hoạt động đoàn thể quy mô lớn của công ty, team building, du lịch hàng năm
Cung cấp trang thiết bị làm việc
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm/lần
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

