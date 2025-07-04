Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 102 Trường Trinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên

Yêu cầu bắt buộc thành thạo các hàm excel , google sheet, google drive

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng bán lẻ, thương mại điện tử

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ + thưởng. Deal theo năng lực và kinh nghiệm

Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam

Thưởng lễ, tết, sinh nhật,lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc...

Tham gia các hoạt động đoàn thể quy mô lớn của công ty, team building, du lịch hàng năm

Cung cấp trang thiết bị làm việc

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm/lần

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

