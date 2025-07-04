Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Vinafoam, Vũ Đức Thận, Việt Hưng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu văn phòng phẩm sang các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong thời gian tới, chúng tôi định hướng phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và tâm huyết, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp từ những bước đi đầu tiên. Rất mong được hợp tác và phát triển cùng bạn.
- Chịu trách nhiệm tính toán và nộp các loại thuế theo đúng hạn.
- Quản lý, hướng dẫn đội ngũ kế toán.
- Lập kế hoạch tài chính dài hạn cho công ty và triển khai các biện pháp thực hiện kế hoạch.
- Kiểm soát các hoạt động kế toán và tài chính để ngăn ngừa gian lận, sai sót và rủi ro.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Trung trong công việc và giao tiếp (HSK5 trở lên)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 , Tòa Nhà VinaFoam , Ngõ 6 Vũ Đức Thận, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

