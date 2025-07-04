Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Vinafoam, Vũ Đức Thận, Việt Hưng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu văn phòng phẩm sang các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong thời gian tới, chúng tôi định hướng phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và tâm huyết, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp từ những bước đi đầu tiên. Rất mong được hợp tác và phát triển cùng bạn.

- Chịu trách nhiệm tính toán và nộp các loại thuế theo đúng hạn.

- Quản lý, hướng dẫn đội ngũ kế toán.

- Lập kế hoạch tài chính dài hạn cho công ty và triển khai các biện pháp thực hiện kế hoạch.

- Kiểm soát các hoạt động kế toán và tài chính để ngăn ngừa gian lận, sai sót và rủi ro.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Trung trong công việc và giao tiếp (HSK5 trở lên)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM

