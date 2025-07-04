Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Dự án Nam Ô Heritage, cuối đường Nguyễn Tất Thành, P. Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Nghiệp vụ kế toán (trọng số 70%)
Lập báo cáo dự trù thu - chi, kiểm soát thu - chi hàng tháng chi tiết, chính xác các khoản.
Thực hiện việc kê thai thuế đầu vào - đầu ra theo quy định của pháp luật.
Quản lý quỹ, thực hiện các thủ tục thu - chi và thanh toán.
2. Hành chính – Nhân sự (trọng số 30%)
Tham gia quản lý nhân sự: chấm công, cập nhật danh sách nhân sự và lên bảng lương vào cuối tháng, theo dõi biến động nhân sự tại chi nhánh.
Thực hiện đề xuất và mua sắm văn phòng phẩm, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động của chi nhánh.
Tham gia phổ biến, duy trì, xây dựng văn hóa tích cực và hình ảnh chung của công ty.
Theo dõi chi phí lương thưởng.
Theo dõi nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.
Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.
Kiểm kê hàng hóa, tài sản:
Quản lý, theo dõi định kỳ và phản ánh kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị các tài sản mà Chi nhánh hiện có, báo cáo lên cấp quản lý khi cần thiết.
Định kỳ thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, vật tư trong kho.
Lập biên bản kiểm kê hay biên bản đề xuất xử lý khi phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách với thực tế và báo cáo ngay lên cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Kinh nghiệm làm việc: 3 năm kế toán nội bộ.
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán nội bộ, chấm công, tính lương, BHXH.
Sử dụng tốt Word, Excel và phần mềm kế toán.
Thái độ làm việc tích cực, tác phong nhanh nhẹn.
Khả năng tương tác, phối hợp làm việc với con người; giao tiếp thân thiện, cởi mở, lắng nghe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.
BHSK cá nhân PTI.
Được cấp phát trang thiết bị làm việc.
Phụ cấp cơm trưa: 50.000/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12-Tầng 13,Tòa nhà Miss Áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

