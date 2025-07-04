Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Dự án Nam Ô Heritage, cuối đường Nguyễn Tất Thành, P. Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Nghiệp vụ kế toán (trọng số 70%)

Lập báo cáo dự trù thu - chi, kiểm soát thu - chi hàng tháng chi tiết, chính xác các khoản.

Thực hiện việc kê thai thuế đầu vào - đầu ra theo quy định của pháp luật.

Quản lý quỹ, thực hiện các thủ tục thu - chi và thanh toán.

2. Hành chính – Nhân sự (trọng số 30%)

Tham gia quản lý nhân sự: chấm công, cập nhật danh sách nhân sự và lên bảng lương vào cuối tháng, theo dõi biến động nhân sự tại chi nhánh.

Thực hiện đề xuất và mua sắm văn phòng phẩm, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động của chi nhánh.

Tham gia phổ biến, duy trì, xây dựng văn hóa tích cực và hình ảnh chung của công ty.

Theo dõi chi phí lương thưởng.

Theo dõi nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.

Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.

Kiểm kê hàng hóa, tài sản:

Quản lý, theo dõi định kỳ và phản ánh kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị các tài sản mà Chi nhánh hiện có, báo cáo lên cấp quản lý khi cần thiết.

Định kỳ thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, vật tư trong kho.

Lập biên bản kiểm kê hay biên bản đề xuất xử lý khi phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách với thực tế và báo cáo ngay lên cấp quản lý.

Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Kinh nghiệm làm việc: 3 năm kế toán nội bộ.

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán nội bộ, chấm công, tính lương, BHXH.

Sử dụng tốt Word, Excel và phần mềm kế toán.

Thái độ làm việc tích cực, tác phong nhanh nhẹn.

Khả năng tương tác, phối hợp làm việc với con người; giao tiếp thân thiện, cởi mở, lắng nghe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.

BHSK cá nhân PTI.

Được cấp phát trang thiết bị làm việc.

Phụ cấp cơm trưa: 50.000/ngày.

