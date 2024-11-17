Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập phiếu xuất - nhập kho và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ (hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho)

- Lập các báo cáo hàng tồn kho

- Kiểm tra, đối chiếu, việc ghi chép và nhập dữ liệu vào hệ thống sổ sách của thủ kho, đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. Hàng tháng, phải kiểm kê lại số lượng, chất lượng hàng hóa tồn kho

- Thực hiện các báo cáo (định kỳ/đột xuất) về hàng hóa, nhà cung cấp, công nợ, chi phí, nhập xuất tồn kho,... cho cấp trên. Các công việc khác liên quan số liệu nhà cung cấp

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm

- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định

- Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc

- Sử dụng tốt máy tính, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và phần mềm kho

- Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc công việc và giải quyết vấn đề

- Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn

- Tư duy chủ động, tinh thần cầu thị và tác phong chuyên nghiệp trong công việc

- Sẵn sàng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng và thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

- Đóng BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định nhà nước

- Khuyến khích các nhân sự gắn bó, cùng phát triển lâu dài với Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.