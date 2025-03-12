Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NIPLAS làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Cập nhật các chứng từ nhập, xuất kho

Thao tác số liệu nhập - xuất trên phần mềm Fast

Báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm, NVL, CCDC

Kiểm kê kho định kỳ và đột xuất. Ký xác nhận số liệu thực tế kiểm kê. Lưu biên bản kiểm kê

So sánh thành phẩm nhập kho giữa các tháng

Đối chiếu số liệu tồn kho giữa phần mềm kho, Fast internal và Fast external hàng tháng. Tìm nguyên nhân chênh lệch

Trình ký, lưu trữ và báo cáo