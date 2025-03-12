Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NIPLAS làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NIPLAS
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NIPLAS

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NIPLAS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: KCN Phúc Sơn, Xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật các chứng từ nhập, xuất kho
Thao tác số liệu nhập - xuất trên phần mềm Fast
Báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm, NVL, CCDC
Kiểm kê kho định kỳ và đột xuất. Ký xác nhận số liệu thực tế kiểm kê. Lưu biên bản kiểm kê
So sánh thành phẩm nhập kho giữa các tháng
Đối chiếu số liệu tồn kho giữa phần mềm kho, Fast internal và Fast external hàng tháng. Tìm nguyên nhân chênh lệch
Trình ký, lưu trữ và báo cáo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng hoặc Đại học
Kế toán/ tài chính/ kiểm toán
Phần mềm kế toán (Fast) + excel thông thạo + tiếng anh khá (Ưu tiên)
Giao tiếp, sắp xếp công việc, quản lý thời gian
Tối thiểu 1 năm kế toán kho ở công ty sản xuất

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NIPLAS

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NIPLAS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN1 tại Cụm Công nghiệp Gia Phú, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

