Mức lương cho vị trí kế toán kho có thể dao động đáng kể, đặc biệt khi tính đến kinh nghiệm và kỹ năng cụ thể của từng ứng viên. Một số doanh nghiệp có thể trả mức lương từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho người mới bắt đầu và mức lương này có thể tăng lên đến 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng cho những người có nhiều kinh nghiệm và đảm nhận trách nhiệm cao hơn.

Thị trường tuyển dụng việc làm kế toán kho hiện nay đang diễn với hai hình thức chính: tuyển dụng người không có kinh nghiệm và tuyển dụng người có kinh nghiệm. Trong đó, các doanh nghiệp sẽ dựa vào mục tiêu ngắn hạn, dài hạn để lựa chọn hình thức tuyển dụng.

3.1. Tuyển kế toán kho không cần kinh nghiệm

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các bộ phận kế toán kho mới thành lập, việc tuyển dụng người không có kinh nghiệm là một lựa chọn phổ biến. Các doanh nghiệp này thường sẵn sàng đào tạo và bồi dưỡng nhân sự từ đầu, giúp họ nhanh chóng nắm bắt công việc và thích nghi với môi trường làm việc mới.

Các ứng viên không có kinh nghiệm thường phải trải qua một quá trình đào tạo bài bản và có thể sẽ được giao những công việc đơn giản hơn trong thời gian đầu. Tuy nhiên, với vị trí công việc kế toán kho không cần kinh nghiệm thì mức lương ban đầu sẽ hơi thấp hơn so với mặt bằng chung mức lương của việc làm kế toán kho.

3.2. Tuyển kế toán kho yêu cần kinh nghiệm

Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn, công ty đa quốc gia hoặc các bộ phận kế toán kho có quy mô lớn thường ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế. Những người này thường có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về các phần mềm kế toán.

Nhu cầu tuyển dụng kế toán kho có kinh nghiệm cho thấy xu hướng ngày càng cao trong việc tìm kiếm những nhân sự chất lượng, có thể đóng góp công sức vào tăng hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, yêu cầu về kinh nghiệm cũng đồng nghĩa với mức lương và các chế độ đãi ngộ dành cho những ứng viên này phải cao hơn.

Các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao sẽ cần ứng viên đã có kinh nghiệm