Công việc Kế toán kho-
Có 466 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Thị trường tuyển dụng việc làm kế toán kho hiện đang chứng kiến nhiều cơ hội mới được tạo ra, với mức lương dao động từ 7.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng. Các khu vực như TP.HCM và Hà Nội là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm, trong đó doanh nghiệp ưu tiên những ứng viên có khả năng quản lý và vận hành kho tốt.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán kho hiện nay
Ngành kế toán kho hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến việc quản lý hàng tồn kho một cách hiệu quả. Thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu phát triển mạnh mẽ đã thúc đẩy nhu cầu về nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực này.
Các công ty cần những kế toán viên kho có khả năng ghi nhận, phân loại hàng hóa, xử lý giao dịch chính xác và theo dõi hàng tồn kho để đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý tài sản.
Với kinh nghiệm từ 1-2 năm, nhân viên kế toán kho có cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên các vị trí cao hơn như kế toán kho trưởng hoặc quản lý kho. Những vị trí này không chỉ mang lại mức thu nhập hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn. Bên cạnh đó, cơ hội phát triển trong lĩnh vực này rất lớn, đặc biệt khi áp dụng công nghệ hiện đại như AI và điện toán đám mây để tối ưu hóa quy trình quản lý kho.
2. Mức thu nhập bình quân của nhân viên kế toán kho
Theo tìm hiểu của Job3s.ai, mức lương trung bình của kế toán kho trên toàn quốc là 8.900.000 VNĐ/tháng, với dao động từ 7.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên thực tế, mức lương này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, kỹ năng và vị trí địa lý của doanh nghiệp.
-
Từ 1 - 3 năm kinh nghiệm: Mức lương dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.
-
Trên 3 năm kinh nghiệm: Thường nhận được mức lương từ 10.500.000 đến 12.000.000 VNĐ/tháng.
Mức lương cho vị trí kế toán kho có thể dao động đáng kể, đặc biệt khi tính đến kinh nghiệm và kỹ năng cụ thể của từng ứng viên. Một số doanh nghiệp có thể trả mức lương từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho người mới bắt đầu và mức lương này có thể tăng lên đến 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng cho những người có nhiều kinh nghiệm và đảm nhận trách nhiệm cao hơn.
3. Hình thức tuyển dụng của nhân viên kế toán kho
Thị trường tuyển dụng việc làm kế toán kho hiện nay đang diễn với hai hình thức chính: tuyển dụng người không có kinh nghiệm và tuyển dụng người có kinh nghiệm. Trong đó, các doanh nghiệp sẽ dựa vào mục tiêu ngắn hạn, dài hạn để lựa chọn hình thức tuyển dụng.
3.1. Tuyển kế toán kho không cần kinh nghiệm
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các bộ phận kế toán kho mới thành lập, việc tuyển dụng người không có kinh nghiệm là một lựa chọn phổ biến. Các doanh nghiệp này thường sẵn sàng đào tạo và bồi dưỡng nhân sự từ đầu, giúp họ nhanh chóng nắm bắt công việc và thích nghi với môi trường làm việc mới.
Các ứng viên không có kinh nghiệm thường phải trải qua một quá trình đào tạo bài bản và có thể sẽ được giao những công việc đơn giản hơn trong thời gian đầu. Tuy nhiên, với vị trí công việc kế toán kho không cần kinh nghiệm thì mức lương ban đầu sẽ hơi thấp hơn so với mặt bằng chung mức lương của việc làm kế toán kho.
3.2. Tuyển kế toán kho yêu cần kinh nghiệm
Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn, công ty đa quốc gia hoặc các bộ phận kế toán kho có quy mô lớn thường ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế. Những người này thường có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về các phần mềm kế toán.
Nhu cầu tuyển dụng kế toán kho có kinh nghiệm cho thấy xu hướng ngày càng cao trong việc tìm kiếm những nhân sự chất lượng, có thể đóng góp công sức vào tăng hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, yêu cầu về kinh nghiệm cũng đồng nghĩa với mức lương và các chế độ đãi ngộ dành cho những ứng viên này phải cao hơn.
4. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán kho nhiều nhất
Qua khảo sát trên các trang thông tin việc làm uy tín, khu vực tuyển dụng việc làm kế toán kho nhiều nhất hiện nay là TP.HCM và Hà Nội. Chính sự đa dạng trong ngành nghề và quy mô doanh nghiệp tại đây, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh và công nghiệp đã tạo ra sự sôi động trên thị trường tuyển dụng.
4.1. Tuyển dụng kế toán kho TP.HCM
Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ tại TP.HCM kéo theo nhu cầu quản lý kho bãi ngày càng cao. Chính vì vậy, luôn có nhiều việc làm kế toán kho tại TP.HCM được tạo ra. Hơn nữa, môi trường năng động của TP.HCM cũng thu hút nhiều nhân tài trẻ, tạo ra một hệ sinh thái việc làm phong phú và đầy tiềm năng.
Qua khảo sát trên các trang tuyển dụng việc làm tại TP.HCM, có khoảng vài trăm vị trí việc làm kế toán kho đang được các doanh nghiệp trong các lĩnh vực cơ khí, lắp đặt thang máy, đồ gia dụng, linh kiện, phân phối sàn gỗ công nghiệp… tuyển dụng.
Đặc điểm của công việc kế toán kho tại TP.HCM là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi ứng viên phải có kỹ năng quản lý hàng tồn kho tốt, nắm vững các quy trình nhập xuất kho và thành thạo phần mềm kế toán. Bên cạnh đó, do tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa, kế toán kho cần có sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc.
4.2. Tuyển dụng kế toán kho tại Hà Nội
Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, Hà Nội là nơi tập trung của nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ cũng cần tuyển kế toán kho để quản lý tài sản, vật tư. Với sự gia tăng các dự án đầu tư trong lĩnh vực logistics và phân phối, thị trường việc làm kế toán kho tại Hà Nội đang ngày càng trở nên hấp dẫn.
Mỗi ngày, thị trường việc làm kế toán kho tại Hà Nội có hơn vài trăm vị trí cần tuyển mới. Ứng viên dễ dàng tìm kiếm một công việc phù hợp tại các công ty kinh doanh thiết bị điện tử, máy tính, phụ tùng, đá mỹ nghệ, văn phòng phẩm, nội thất, nệm…Thông thường, thị trường việc làm tại Hà Nội yêu cầu khá cao về kinh nghiệm chuyên môn. Bởi lẽ, nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội có quy mô đa dạng, kế toán kho thường phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp.
5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kế toán kho
Nhà tuyển dụng ngày nay đòi hỏi vị trí kế toán kho không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có kỹ năng quản lý và tổ chức tốt. Với mục tiêu đảm bảo hàng hóa được kiểm soát hiệu quả và công việc diễn ra suôn sẻ, các doanh nghiệp đặt ra những tiêu chuẩn cao cho ứng viên kế toán kho, bao gồm cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết.
-
Kiến thức chuyên môn kế toán kho vững vàng:
-
Ứng viên cần nắm vững các quy trình kế toán liên quan đến nhập xuất kho, đối chiếu số liệu, lập báo cáo... để luôn đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong công việc.
-
Việc cập nhật liên tục các quy định về thuế và pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh là vô cùng quan trọng để tránh những sai sót không đáng có.
-
Kỹ năng phân tích số liệu giúp kế toán kho đưa ra những báo cáo chính xác và kịp thời, hỗ trợ việc ra quyết định của doanh nghiệp.
-
-
Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng và các phần mềm kế toán phục vụ công việc:
-
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán chuyên nghiệp như Misa, Fast Accounting,... giúp tự động hóa nhiều công việc, tăng năng suất và giảm thiểu sai sót.
-
Kỹ năng sử dụng Excel giúp kế toán kho xử lý số liệu nhanh chóng, tạo biểu đồ và báo cáo chuyên nghiệp.
-
Vận hành thành thạo các phần mềm văn phòng khác như Word, PowerPoint,... hỗ trợ trong việc soạn thảo văn bản, trình bày báo cáo.
-
-
Sở hữu những kỹ năng mềm quan trọng:
-
Cẩn thận, tỉ mỉ là yếu tố hàng đầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở một kế toán kho. Mọi số liệu, chứng từ đều cần được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác.
-
Kế toán kho làm việc với số liệu tài chính, vì vậy tính trung thực là điều vô cùng quan trọng.
-
Kế toán kho cần vừa có thể làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa có thể phối hợp làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề phát sinh.
-
Với khối lượng công việc lớn, kế toán kho cần lên kế hoạch và quản lý thời gian hợp lý để đảm bảo mọi công việc đều được hoàn thành đúng tiến độ.
-
- Các yếu tố khác:
- Công việc kế toán kho đòi hỏi sự tập trung cao độ và làm việc trong thời gian dài, vì vậy sức khỏe tốt là một lợi thế.
-
Kế toán kho yêu cầu khả năng linh hoạt, nhanh nhạy và sẵn sàng thích nghi với những thay đổi trong công việc và quy trình làm việc.
Những ứng viên hội tụ đủ các yêu cầu trên sẽ dễ dàng chinh phục các nhà tuyển dụng để nhận được một công việc tốt, cơ hội thăng tiến cũng sẽ cao hơn thông thường.
Lưu ý: Đây là một số yêu cầu việc làm kế toán kho cơ bản mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm hiện nay. Tùy thuộc vào quy mô và đặc thù của từng doanh nghiệp, các yêu cầu có thể khác nhau.
Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và phức tạp, nhu cầu tuyển dụng việc làm Kế toán kho không ngừng gia tăng. Vai trò quan trọng của kế toán kho trong việc quản lý hàng tồn kho, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và tối ưu hóa hoạt động kho đã khiến vị trí này trở thành một trong những vị trí được săn đón tại nhiều doanh nghiệp.