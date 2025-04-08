Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 321 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi, ghi chép hành trình hàng hóa, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ mua về. Ghi chép và theo dõi nợ với bên cung cấp để sao chuyển dữ liệu đến nhân viên kế toán trưởng
Hạch toán và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản liên quan đến nguyên liệu, vật tư, công cụ dụng cụ, hàng hóa thành phẩm tại công ty
Tính giá vốn hàng bán – giá thành sản xuất
Công tác xuất hàng – nhập hàng, xuất kho nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ cũng thuộc thẩm quyền của kế toán sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội

