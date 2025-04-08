Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Theo dõi, ghi chép hành trình hàng hóa, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ mua về. Ghi chép và theo dõi nợ với bên cung cấp để sao chuyển dữ liệu đến nhân viên kế toán trưởng

Hạch toán và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản liên quan đến nguyên liệu, vật tư, công cụ dụng cụ, hàng hóa thành phẩm tại công ty

Tính giá vốn hàng bán – giá thành sản xuất

Công tác xuất hàng – nhập hàng, xuất kho nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ cũng thuộc thẩm quyền của kế toán sản xuất.