Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn An Thái làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 18 Triệu

Tập Đoàn An Thái
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Tập Đoàn An Thái

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Tập Đoàn An Thái

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- 263 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hoà, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

1. Kiểm tra và thực hiện nộp các tờ khai, các báo cáo hằng tháng/hằng quý/hằng năm theo quy định của Cơ quan Thuế
2. Lập Báo cáo tài chính hằng năm theo chủ trương của Hội đồng quản trị
3. Cân đối và tối ưu hoá chi phí - lợi nhuận của doanh nghiệp
4. Theo dõi và cân đối dòng tiền: tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
5. Theo dõi và nộp các chi phí thuế định kỳ
6. Kiểm soát tất cả chi phí phát sinh của Công ty: khấu hao – phân bổ CCDC, phải trả nhà cung cấp, phải thu khách hàng ...
7. Hạch toán các bút toán sản xuất và quản lý nghiệp vụ kế toán sản xuất của Công ty
8. Tính giá vốn hàng hoá, giá thành sản phẩm ...
9. Kiểm tra các nghiệp vụ hằng ngày của kế toán viên
10. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành: kế toán, kiểm toán hoặc tài chính
• Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương
• Độ tuổi: Từ 25 đến 45 tuổi
• Nắm vững nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo
• Thành thạo các phần mềm kế toán – bán hàng: Misa, CRM, excel ...
• Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
•Các kỹ năng: quản lý thời gian, giao tiếp, làm việc nhóm và/hoặc làm việc độc lập, đàm phán thương lượng ... cần có của một kế toán tổng hợp

Tại Tập Đoàn An Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14.000.000 – 18.000.000
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân
- Được tham gia các phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do Công ty tổ chức
- Được tham gia các khoá đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn An Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn An Thái

Tập Đoàn An Thái

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 263 Vườn Lài, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

