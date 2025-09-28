Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 50 - 51, Khu đất dịch vụ thương mại Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Hướng dẫn xử lý, kiểm tra định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày;

- Quản lý, lưu trữ hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

- Kiểm tra định mức sản xuất và tính giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.

- Thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, trích khấu hao tài sản cố định, kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp, các bút toán tổng hợp khác….

- Kê khai và nộp các báo cáo thuế theo theo quy định: Thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC

- Lập báo cáo quản trị và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban giám đốc

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế theo yêu cầu.

- Tham gia xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa bộ máy kế toán: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến nghiệp vụ kế toán.

- Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng và Ban giám đốc

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán các trường kinh tế

- Có kinh nghiệm làm Kế Toán tổng hợp từ 3 năm trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Công ty sản xuất, tính giá thành sản xuất, làm báo cáo quản trị giá thành.

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, Bảo hiểm

- Hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống tài khoản kế toán; nắm vững các nghiệp vụ kế toán

- Hiểu biết, nắm bắt các quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ, các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, Bảo hiểm.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

- Kỹ năng: lập kế hoạch, báo cáo, phân tích - tổng hợp - định lượng, kỹ năng phối hợp và tổ chức công việc.

- Cẩn thận, tỷ mỷ trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tính trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 14.000.000đ – 18.000.000đ).

(từ 14.000.000đ – 18.000.000đ).

Các khoản phụ cấp đầy đủ (ăn trưa, điện thoại, xăng xe).

Thưởng các ngày lễ tết và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Được đào tạo nâng cao về chuyên môn.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của Công ty.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Thời gian làm việc: từ T2- sáng T7 (8h-17h).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin