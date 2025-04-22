Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Khu Đô Thị Đồng Lẻ, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Kiểm tra, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Ghi nhận, phân bổ chi phí, doanh thu, khấu hao tài sản cố định, công nợ, hàng tồn kho, thuế và các bút toán tổng hợp khác.

Kiểm tra và điều chỉnh các bút toán kế toán để đảm bảo tính chính xác.

Kiểm tra, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

Theo dõi dòng tiền thu - chi, lên kế hoạch thanh toán và thu hồi công nợ.

Lập và nộp các báo cáo tài chính theo quý, năm theo quy định.

Thực hiện quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn.

Phối hợp với cơ quan thuế và kiểm toán khi có yêu cầu.

Theo dõi, kiểm kê tài sản cố định và tính toán khấu hao.

Quản lý hàng tồn kho, theo dõi nhập - xuất - tồn, kiểm kê định kỳ.

Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ khi có thanh tra thuế, kiểm toán hoặc kiểm tra nội bộ.

Phối hợp với các phòng ban để cung cấp số liệu khi cần thiết.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Am hiểu về các quy định kế toán, thuế và luật doanh nghiệp.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, SAP,...) và Excel.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thương mại, dược phẩm hoặc phân phối.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9.000.000 – 11.000.000 + thưởng KPIs.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến lên Kế toán trưởng.

Lương tháng thứ 13, team Building, du lịch, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ

