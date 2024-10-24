Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: Tòa nhà Viettel 16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Du, Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp
- Quản lý chứng từ, sổ sách theo quy định
- Những công việc quản lý giao
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ độ tuổi 24-30 Thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Nữ độ tuổi 24-30
Thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng: Thỏa thuận không giới hạn theo năng lực.
- Được tham gia bảo hiểm vav các chế độ phúc lợi của công ty
- Phúc lợi được quan tâm: nghỉ lễ, thưởng .... theo quy định nội bộ.
- Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao năng lực hàng tháng
- Môi trường sáng tạo, năng động, đầy nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
