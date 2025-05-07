Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 688/57/101U Lê Đức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

Lưu trữ hồ sơ, phiếu mua hàng, hoàn thiện hồ sơ co,cq theo hướng dẫn.

Chấm công cho nhân viên văn phòng

In ấn, gửi thư, nhận thư, gửi vật tư

Chuẩn bị trình mẫu vật tư, vpp, mua sắm nhỏ,…

Quản lý thiết bị văn phòng, theo dõi vật tư , tài sản

Tổng hợp báo cáo công việc

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt và biết lắng nghe, làm việc chủ động, nhanh nhẹn

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm

Thời gian làm việc: Từ 8:00 đến 17:30 các ngày từ Thứ 2 đến hết Thứ 7.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ + phụ cấp ăn trưa

Thử việc 02 tháng hưởng 85% mức lương chính thức.

Ngày nghỉ có hưởng lương: Theo quy định của Luật Lao động

Chính sách thưởng lễ tết, hoàn thành công việc, phúc lợi khác theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

