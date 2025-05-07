Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 688/57/101U Lê Đức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Lưu trữ hồ sơ, phiếu mua hàng, hoàn thiện hồ sơ co,cq theo hướng dẫn.
Chấm công cho nhân viên văn phòng
In ấn, gửi thư, nhận thư, gửi vật tư
Chuẩn bị trình mẫu vật tư, vpp, mua sắm nhỏ,…
Quản lý thiết bị văn phòng, theo dõi vật tư , tài sản
Tổng hợp báo cáo công việc
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt và biết lắng nghe, làm việc chủ động, nhanh nhẹn
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm
Thời gian làm việc: Từ 8:00 đến 17:30 các ngày từ Thứ 2 đến hết Thứ 7.
Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ + phụ cấp ăn trưa
Thử việc 02 tháng hưởng 85% mức lương chính thức.
Ngày nghỉ có hưởng lương: Theo quy định của Luật Lao động
Chính sách thưởng lễ tết, hoàn thành công việc, phúc lợi khác theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Điểm Nhấn Việt Nam
