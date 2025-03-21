Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY HOÀNG ĐẠT làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY HOÀNG ĐẠT
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: TP Vinh
- Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Lập BCTC
Thực hiện một số công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kế toán
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương
Tiếng Anh đọc, hiểu văn bản
Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng giao tiếp tốt;
Thành thạo tin học, phần mềm kế toán.
Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY HOÀNG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 10.000.000 đồng (trao đổi cụ thể theo năng lực khi tham gia phỏng vấn)
Thưởng tháng 13, các ngày Lễ, Tết, ...
Các chế độ khác theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty.
Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm: BHYT, BHXH... theo đúng quy định nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY HOÀNG ĐẠT
