Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY HOÀNG ĐẠT làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Vinh - Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

Lập BCTC

Thực hiện một số công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kế toán

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương

Tiếng Anh đọc, hiểu văn bản

Nhanh nhẹn, hoạt bát, khả năng giao tiếp tốt;

Thành thạo tin học, phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY HOÀNG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 10.000.000 đồng (trao đổi cụ thể theo năng lực khi tham gia phỏng vấn)

Thưởng tháng 13, các ngày Lễ, Tết, ...

Các chế độ khác theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty.

Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm: BHYT, BHXH... theo đúng quy định nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY HOÀNG ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin